Всего две ставки, а коэффициент — 10.85: футбол 28 ноября 2025 года

Очередная еврокубковая неделя позади, готовимся к уикенду. По пятницам традиционно мало событий, а интересные среди них отыскать вдвойне сложно. Однако сегодня, 28 ноября, можно будет зацепить матчи в немецкой Бундеслиге и в итальянской Серии А.

Прогноз на матч «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» возвращается к привычной жизни после провального предыдущего сезона. Тогда команда финишировала на седьмой строчке в Бундеслиге, оставшись вообще без еврокубков. Под руководством нового главного тренера Оле Вернера «Лейпциг» с ходу вернулся в битву за второе место. Команда выдала отрезок с 25 очками из 27 возможных за девять туров, взгромоздившись на вторую строчку.

У «Боруссии» же начальный этап превратился в бесконечный кошмар. Первую победу пришлось ждать аж до ноября! Завязли на дне, вынимали шесть штук от «Айнтрахта» и четыре — от «Вердера». А затем резко встрепенулись. Добыли три победы кряду с общим счётом 10:1.Однако есть нюанс: пострадали строго представители нижней половины турнирной таблицы.

Следующий соперник гораздо сильнее, что видно в том числе и по котировкам букмекеров. «РБ Лейпциг» на сегодня просто мощнее. И не играл с воскресенья. А любителям рисковать стоит подумать про «обе забьют — нет» за 3.10. Сумасшедшая ставка для Бундеслиги, правда? Но есть нюанс. Она заходила в шести предыдущих очных встречах! В каждой до единой. Как минимум с точки зрения математики вариант кажется недооценённым.

Прогноз на матч «Комо» — «Сассуоло»

Составители календаря в Италии определённо имеют особое чувство юмора. 12-й тур Серии А завершался в понедельник двумя матчами. В одном из них принимал участие «Комо», в другом — «Сассуоло». 13-й тур откроется в пятницу одной игрой. Сильнейшего попытаются выявить как раз «Комо» и «Сассуоло», имея трое суток на восстановление. Отдыхали мало, но ровно столько же, сколько и оппонент. И на том спасибо.

«Комо» вообще в полном порядке. Почти не проигрывает. Ничьих многовато, хотя для нынешнего итальянского футбола с низкой результативностью это неизбежность. Подопечные Сеска Фабрегаса штурмуют зону еврокубков. В родных стенах «Комо» поражений не знает и редко пропускает. Три победы и три ничьих, разность мячей — 9:3. «Сассуоло» в гостях даже продуктивнее, чем дома. Редкость для Серии А. 10 очков за шесть выездных встреч при разности мячей 10:6. Правда, обыгрывали только середняков с аутсайдерами да проблемную «Аталанту».

Раз так, мы бы выбирали между двумя вариантами. Первый — смелый. Победа «Комо» с разницей строго в один мяч. «Сассуоло» пока если и проигрывает в гостях, то достойно — 1:2 и 2:3. Коэффициент 3.50 выглядит волнующе. А предложение попроще — П1 во втором тайме за 2.00. Новичок элитного дивизиона здорово готовится к матчам и не проваливает дебюты, однако качество запасных сильно разнится. Думается, после замен преимущество хозяев станет осязаемым. И своего они в конце концов добьются.

Экспресс на футбол 28 ноября 2025 года

Ставка 1: обе забьют — нет в матче «Боруссия» М — «РБ Лейпциг» за 3.10.

обе забьют — нет в матче «Боруссия» М — «РБ Лейпциг» за 3.10. Ставка 2: «Комо» победит «Сассуоло» с разницей в один мяч за 3.50.

Общий коэффициент: 3.10 х 3.50 = 10.85.