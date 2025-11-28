«Барселона» — «Алавес». Когда каждый день праздник

29 ноября в матче 14-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Барселона» — «Алавес» 29 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 77% вероятности. Победа «Алавеса» оценивается коэффициентом 10.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес»

«Камп Ноу»! Как много в этом звуке для сердца каталонского слилось! Как много в нём отозвалось…

По размеру и форме совсем не подходит, но суть вы поняли. Сине-гранатовые не играли на родном стадионе почти 2,5 года. Реконструкция затянулась, финансовые и бюрократические проблемы тормозили процесс. Впрочем, если всё хорошее когда-нибудь заканчивается, то плохое — и подавно! Неделю назад «Барселона» вернулась на «Камп Ноу». Праздник удался на славу.

Хотя в соперниках был крепкий «Атлетик», традиционно сражающийся за зону еврокубков и мало кому проигрывающий. И что же? Каталонцы открыли счёт уже на четвёртой минуте, к перерыву вели 2:0, а во втором тайме отгрузили ещё парочку. Не в себе же держать, раз такой пригожий денёк выдался! Итоговые 4:0 удивляют сразу по нескольким причинам.

Во-первых, разгромных побед в Ла Лиге подопечные Ханс-Дитера Флика не знали с сентября. Очки собирали более-менее исправно, хотя сбои время от времени случались. Но поскромнее, без доминации. Во-вторых, «на ноль» они не играли в 10 встречах кряду во всех турнирах. Высокая линия обороны непременно подкидывала гол-два соперникам. А иногда и четыре, как с «Севильей».

В общем, возвращение домой явно придало команде заряд бодрости, уверенности и воодушевления. Не было ни гроша, да вдруг алтын! В смысле вторая игра в чемпионате Испании на «Камп Ноу» подряд. Теперь в гости едет «Алавес». Оппонент грамотный, обученный. Знающий себе цену. Спокойненько идёт на отдалении от зоны вылета. Если так будет дальше, без лишних хлопот сохранит прописку в элите.

Однако в последнее время дела складываются так себе. В четырёх из пяти предыдущих туров ничего не забили, в трёх — потерпели поражения. Пропускают тоже в час по чайной ложке, но «Барселона» свои пару мячей наверняка найдёт, а крыть гостям совсем нечем. Возникает вопрос — на что делать ставку в такой игре? Расклад понятен, однако предпосылок к большим форам не видно.

Хозяева во вторник летали в Лондон, где встречались с «Челси» в Лиге чемпионов. Получилось болезненно — 0:3. Рассчитывать после такого на лучший футбол несколько наивно, но мотивации будет не занимать. Судя по всему, нас ждёт победа на классе. Напрашивается П1 всухую за 2.45, учитывая атакующие подвиги «Алавеса». Если не верите в две сухие игры каталонцев в Ла Лиге кряду, рассмотрите П1 + тотал меньше 4.5 гола за 1.85. Тогда нас вполне устроит 3:1 или 2:1.

Ставка: «Барселона» победит и не пропустит за 2.45.