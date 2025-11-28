Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Милан — Лацио: прогноз на матч Серии А 29 ноября, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, голы, счёт, какой канал покажет

«Милан» — «Лацио». Встретились два одиночества
Алексей Серяков
«Милан» — «Лацио»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Два клуба со славной историей проводят сезон без еврокубков и с проблемами в атаке.

29 ноября в матче 13-го тура итальянской Серии А встретятся «Милан» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Милан» — «Лацио» 29 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 58% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Лацио»

Италия — Серия А . 13-й тур
29 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперники прекрасно понимают друг друга. Большие клубы с богатой историей, оставшиеся без еврокубков в нынешнем сезоне. «Лацио», пожалуй, похуже. Трансферный бан помешал хотя бы немного пересобрать состав под возвращение Маурицио Сарри. Из-за таких новостей тренер даже подумывал уйти, потребовалась личная беседа с президентом.

Сарри вынужден работать с тем, что есть. Результаты вполне нормальные. В четырёх стартовых турах – три поражения, дальше специалист худо-бедно определился с составом, а футболисты добавили в обороне и взаимодействиях. Октябрь получился шикарным, результаты резко взлетели. Шесть туров без поражений, победа в матче с «Ювентусом» (1:0). Правда, перед международной паузой не совладали с «Интером» (0:2), хотя выглядели недурно.

«Лацио» завис в середине турнирной таблицы. До зоны еврокубков вроде бы совсем недалеко. И всё же следует честно признать: в Италии хватает проблемных топ-клубов, однако масштаб трудностей там заметно меньше. Плюс подпирают новички: «Болонья» привыкает из года в год претендовать на Лигу чемпионов, на фоне инвестиций стремительно крепчает «Комо».

Также отметим слабые показатели римлян на выезде. Одна победа в шести матчах, да и та во встрече с располагающимся в зоне вылета «Дженоа» (3:0). В пяти остальных матчах не забили ровным счётом ничего. Даже проблемной «Аталанте» и новичку элитного дивизиона «Пизе». А теперь посмотрите на ближайшего оппонента.

«Милан» не похож на чемпионскую команду: состав уступает сразу нескольким конкурентам, очевидная зависимость от Модрича, проблемы с созиданием. Зато «россонери» чертовски похожи на команду, где знают, чего хотят. К порядку и организованности вопросов нет. Отсюда и мало пропущенных мячей.

Кстати. В пяти предыдущих домашних матчах Серии А миланцы оформили четыре победы. Ноги унесла только «Пиза» (2:2), хотя по факту, конечно, спасаться пришлось как раз подопечным Массимилиано Аллегри. Времени прийти в себя после эмоционального дерби с «Интером» было в достатке, лазарет не переполнен. На наш взгляд, ставка «Лацио» не забьёт за 2.25 тут напрашивается. Голы даются римлянам с колоссальным трудом, особенно на выезде.

Брать ли победу хозяев всухую — вопрос вкуса. Коэффициент немногим выше (2.70), а с атакой у «Милана» своих проблем хватает. Так что ограничимся отсутствием голов со стороны римлян.

Ставка: «Лацио» не забьёт за 2.25.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android