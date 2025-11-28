«Милан» — «Лацио». Встретились два одиночества

Два клуба со славной историей проводят сезон без еврокубков и с проблемами в атаке.

29 ноября в матче 13-го тура итальянской Серии А встретятся «Милан» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Милан» — «Лацио» 29 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 58% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Лацио»

Соперники прекрасно понимают друг друга. Большие клубы с богатой историей, оставшиеся без еврокубков в нынешнем сезоне. «Лацио», пожалуй, похуже. Трансферный бан помешал хотя бы немного пересобрать состав под возвращение Маурицио Сарри. Из-за таких новостей тренер даже подумывал уйти, потребовалась личная беседа с президентом.

Сарри вынужден работать с тем, что есть. Результаты вполне нормальные. В четырёх стартовых турах – три поражения, дальше специалист худо-бедно определился с составом, а футболисты добавили в обороне и взаимодействиях. Октябрь получился шикарным, результаты резко взлетели. Шесть туров без поражений, победа в матче с «Ювентусом» (1:0). Правда, перед международной паузой не совладали с «Интером» (0:2), хотя выглядели недурно.

«Лацио» завис в середине турнирной таблицы. До зоны еврокубков вроде бы совсем недалеко. И всё же следует честно признать: в Италии хватает проблемных топ-клубов, однако масштаб трудностей там заметно меньше. Плюс подпирают новички: «Болонья» привыкает из года в год претендовать на Лигу чемпионов, на фоне инвестиций стремительно крепчает «Комо».

Также отметим слабые показатели римлян на выезде. Одна победа в шести матчах, да и та во встрече с располагающимся в зоне вылета «Дженоа» (3:0). В пяти остальных матчах не забили ровным счётом ничего. Даже проблемной «Аталанте» и новичку элитного дивизиона «Пизе». А теперь посмотрите на ближайшего оппонента.

«Милан» не похож на чемпионскую команду: состав уступает сразу нескольким конкурентам, очевидная зависимость от Модрича, проблемы с созиданием. Зато «россонери» чертовски похожи на команду, где знают, чего хотят. К порядку и организованности вопросов нет. Отсюда и мало пропущенных мячей.

Кстати. В пяти предыдущих домашних матчах Серии А миланцы оформили четыре победы. Ноги унесла только «Пиза» (2:2), хотя по факту, конечно, спасаться пришлось как раз подопечным Массимилиано Аллегри. Времени прийти в себя после эмоционального дерби с «Интером» было в достатке, лазарет не переполнен. На наш взгляд, ставка «Лацио» не забьёт за 2.25 тут напрашивается. Голы даются римлянам с колоссальным трудом, особенно на выезде.

Брать ли победу хозяев всухую — вопрос вкуса. Коэффициент немногим выше (2.70), а с атакой у «Милана» своих проблем хватает. Так что ограничимся отсутствием голов со стороны римлян.

Ставка: «Лацио» не забьёт за 2.25.