«Монако» — «ПСЖ». Головин и Погба ничего не изменят

29 ноября в матче 14-го тура французской Лиги 1 встретятся «Монако» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» 29 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.57, что составляет приблизительно 61% вероятности. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ»

Похоже, монегаски за годы неудачных отношений с Лигой чемпионов совсем отвыкли играть на два фронта с полной выкладкой. А как иначе объяснить последние неудачи? Травмы, дисквалификации и проблемы с реализацией — это само собой. Вот только у кого их нет к концу ноября при современном графике и интенсивности футбола? А резкое падение результатов наблюдается далеко не у всех.

«Монако» здорово начал. Ещё недавно томно дышал в спину «ПСЖ», несколько раз забивал по пять мячей и казался железным претендентом как минимум на второе-третье места. В ноябре всё разладилось. Три игры в Лиге 1 — три поражения. 0:1 от «Парижа» понять можно, всякое случается. Однако дальше произошли два разгрома с одинаковым счётом 1:4.

Обидчики — «Ланс» и «Ренн». Прямые конкуренты по борьбе за зону Лиги чемпионов! И вот там монегаски рассыпа́лись при первой же возможности. Из поводов для оптимизма можно назвать разве что долгожданный выход на поле Поля. Да, мы о Погба. Шумный полузащитник вышел на замену с «Ренном» при 0:4.

Зато в Лиге чемпионов дела обстоят недурно, есть место в зоне плей-офф. В середине недели монегаски путешествовали на Кипр, где сражались с местным «Пафосом». Парижане тем временем обыгрывали «Тоттенхэм», хотя и тут есть важный нюанс. Дело было во Франции, подопечные Луиса Энрике обошлись без перелётов. Добавим сюда куда более глубокий состав и возможности для ротации. Получим очевидного фаворита.

«ПСЖ» на внутренней арене сильно стартовал, после чего, похоже, окончательно убедился в собственной неуязвимости и решил повалять дурака. Выдал отрезок с двумя победами за шесть туров. И только потом взялся за ум. К предстоящей встрече подходит с серией из трёх побед. В двух случаях парижане ограничились минимальной разницей — 1:0 с «Ниццей», 3:2 с «Лионом». А неделю назад разгромили «Гавр» (3:0), хотя и там второго мяча пришлось ждать до середины второго тайма.

В общем, создаётся устойчивое ощущение, что для французского гранда родной чемпионат превратился в офисную работу. Надо, но совсем не хочется. Потому лезть в большие форы не рискнём. В то же время особых предпосылок для сенсации тут не видно. На победу гостей с разницей в один мяч выставлен коэффициент 4.00 — замечательная идея для желающих рискнуть.

Альтернатива — тотал меньше 3.5 гола за 1.78. Поймите правильно, нас тоже не впечатляет оборона монегасков. В то же время нельзя не учитывать, что обе команды в середине недели сражались в Лиге чемпионов, явно оставив кое-какие силы. Потому планка тотала кажется завышенной. Ставка доезжала в четырёх из пяти последних матчей «ПСЖ» в Лиге 1. Чего-то в духе 1:0 или 2:0 гостям вполне хватит.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.78.