Озирайся, «Краснодар»! ЦСКА пришёл в себя после дерби со «Спартаком»

29 ноября в матче 17-го тура РПЛ на «ВЭБ Арене» в Москве ЦСКА примет «Оренбург». Стартовый свисток — в 16:30 мск. Хозяева идут в группе лидеров, набрав 33 очка и расположившись на второй строчке, а гости борются за выживание и пока живут от матча к матчу без запаса прочности. Очки нужны и тем, и другим.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА – «Оренбург» 29 ноября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах ожидаемо отдают предпочтение хозяевам. Ставку на победу ЦСКА предлагают сделать с коэффициентом 1.43, в то время как успех «Оренбурга» оценивается в 7.60. Ничья идёт за 5.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный матч. Тотал меньше 2.5 гола идёт за 2.20, а тотал больше 2.5 гола — за 1.75. При этом, если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Оренбург» (29.11.2025)

ЦСКА подходит к игре на вполне бодрой серии. Команда Фабио Челестини завершила дерби со «Спартаком» поражением со счётом 0:1, зато после этого оформила выход в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв махачкалинское «Динамо». В семи последних матчах во всех турнирах у армейцев пять побед и два поражения. Средние показатели – 1,3 забитого и 0,7 пропущенного мяча.

На фоне прошлого сезона ЦСКА стал прагматичнее. Челестини закрутил гайки в обороне. «ВЭБ Арена» всё чаще видит не фейерверки, а спокойные 1:0 или 2:0. Опора в центре поля — связка Ивана Облякова и Матвея Кисляка, которая даёт и объём в прессинге, и первый пас. В атаке тренер делает ставку на молодых: Кирилла Глебова, Матеуса Алвеса и Тамерлана Мусаева. Каждый способен отметиться с голом.

По составу у ЦСКА всё относительно спокойно. Врач Эдуард Безуглов ещё в начале месяца отмечал, что серьёзных кадровых потерь у клуба нет, а единственная тревога — повреждение у Данила Кругового в дерби. Диагноз — ушиб, и медицинский штаб прямо говорит, что будет готовить флангового защитника именно к матчу с «Оренбургом».

Команда Ильдара Ахметзянова живёт более нервной жизнью. Оренбуржцы вернулись в РПЛ благодаря истории с «Торпедо», но адаптация в элите идёт тяжело: слишком много качелей по ходу сезона. В последних пяти официальных матчах — всего одна победа (3:1 с «Сочи»), нулевая ничья с «Балтикой» и три поражения, причём в Кубке России «Краснодар» дважды без особой жалости прошёлся по обороне оренбуржцев (3:1 дома и особенно болезненные 4:0 в гостях).

При этом кадровая ситуация у гостей на удивление ровная, но отдельная история — календарь. Обе команды сыграли в середине недели в Кубке России, однако «Оренбург» провёл тяжелейший гостевой матч в Краснодаре и уехал оттуда с четырьмя пропущенными, а ЦСКА дома в более щадящем режиме дожал «Динамо» из Махачкалы. Для оренбуржцев это уже вторая выездная игра за неделю, с перемещениями на юг и в Москву.

Очная история тоже важна. В 1-м туре в Оренбурге команды скатали 0:0 — тогда Акинфеев просто закрыл ворота на все шпингалеты, а хозяева выжали максимум из осторожного плана на игру. Сейчас расклад другой: ЦСКА дома, на эмоциях, с задачей не отпускать «Краснодар» в борьбе за золото, а «Оренбург» после кубкового разгрома вряд ли полезет в открытый обмен ударами. Логичный сценарий — контроль мяча от армейцев, плотная игра без лишнего риска и ставка гостей на редкие выпады.

И здесь ключевой вопрос — хватит ли у «Оренбурга» ресурсов, чтобы взломать оборону армейцев хотя бы раз. В последних пяти матчах РПЛ оренбуржцы трижды уходили с поля без забитого мяча, а против команд из верхней части таблицы им особенно тяжело — вспомним 0:1 с «Локомотивом» и «Спартаком» или те же 0:4 от «Краснодара». На этом фоне ЦСКА, пропускающий в среднем меньше гола за игру, наверняка захочет сыграть спокойно.

Ставка: ЦСКА обыграет «Оренбург» всухую за 2.55.