РПЛ: ЦСКА догоняет «Краснодар», «Спартак» теряет накопленное

Матчи 1/4 финала Кубка России остались позади, возвращаемся к Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 29 ноября, пройдут некоторые встречи 17-го тура РПЛ. Выбрали самые интересные и составили экспресс.

Прогноз на матч ЦСКА — «Оренбург»

ЦСКА подходит к игре на вполне бодрой серии. Команда Фабио Челестини завершила дерби со «Спартаком» минимальным поражением 0:1, зато после этого оформила выход в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв «Динамо» Махачкала. В семи последних матчах во всех турнирах у армейцев пять побед и два поражения. Средние показатели – 1,3 забитого и 0,7 пропущенного мяча за игру.

«Оренбург» Ильдара Ахметзянова живёт более нервной жизнью. Команда вернулась в РПЛ благодаря истории с «Торпедо», но адаптация в элите идёт тяжело: слишком много качелей по ходу сезона. В последних пяти официальных встречах — всего одна победа (3:1 с «Сочи»), нулевая ничья с «Балтикой» и три поражения, причём на Кубке России «Краснодар» дважды без особой жалости прошёлся по обороне оренбуржцев (1:3 дома и особенно болезненные 0:4 в гостях).

ЦСКА дома, на эмоциях, с задачей не отпускать «Краснодар» в борьбе за золото, а «Оренбург» после кубкового разгрома вряд ли полезет в открытый обмен ударами. Логичный сценарий — контроль мяча от армейцев, плотная игра без лишнего риска и ставка гостей на редкие выпады. И здесь ключевой вопрос — хватит ли у «Оренбурга» ресурсов, чтобы взломать оборону армейцев хотя бы раз. Наш ответ — нет. В последних пяти матчах РПЛ оренбуржцы трижды уходили с поля без забитого мяча.

Прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»

Ситуация почти учебниковая. «Балтика» Андрея Талалаева — лучший оборонительный проект РПЛ прямо сейчас. Семь пропущенных мячей за 16 туров, при этом по xGA должны были пропустить почти вдвое больше (13,8). Калининградцы выжимают максимум из чёткой структуры и работы без мяча: компактные линии, грамотные подстраховки и дисциплинированный прессинг.

«Спартак» уже при другом человеке у кромки — Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Станковича. После осенней турбулентности и ухода серба команда обрела внятный вектор: плотный средний блок без безумных провалов, агрессивный, но более выверенный прессинг и ставка на быстрые выпады через фланги. Результат налицо. Две победы в дерби — в чемпионате России с ЦСКА (1:0) и в Кубке России с «Локомотивом» (3:2).

«Спартак» чуть сильнее по подбору и моментам, однако выезд в Калининград — одно из самых неудобных испытаний. Чтобы пробить суперорганизованную оборону «Балтики», красно-белым придётся либо играть очень рискованно (что вряд ли устроит Романова), либо долго и нудно вскрывать блок за счёт индивидуального класса футболистов атаки. Логичный сценарий на фоне кубковых баталий обеих команд на неделе — вязкий матч с минимумом голевых шансов. И тут эмоций и сил может быть поменьше у гостей из-за недавнего дерби с «Локомотивом».

Экспресс на матчи РПЛ 29 ноября 2025 года

Ставка 1: ЦСКА обыграет «Оренбург» всухую за 2.55.

ЦСКА обыграет «Оренбург» всухую за 2.55. Ставка 2: победа «Балтики» над «Спартаком» с форой (0) за 2.23.

Общий коэффициент: 2.55 х 2.23 = 5.68.