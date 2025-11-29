«Челси» — «Арсенал». Не пора ли хоронить интригу?

Если команда Артеты продолжит в том же духе, конкурентов у неё не будет.

30 ноября в матче 13-го тура АПЛ встретятся «Челси» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Сойдутся две лучшие команды чемпионата Англии на данный момент.

Коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 30 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.20, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 3.50 (27%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.35 — около 29%.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал»

Очная встреча двух лучших команд чемпионата Англии на сегодняшний день. А значит, главное событие выходных во всём европейском футболе. Даже треть дистанции не преодолена, а отрыв «Арсенала» выглядит если не пугающим, то по крайней мере угрожающим. В случае победы над прямым конкурентом интрига выйдет покурить. По крайней мере на время.

Дело не в разнице очков. Что такое шесть очков, когда впереди столько времени? К тому же целая группа преследователей идёт близко: «Манчестер Сити» отстаёт на семь, «Астон Вилла» — на восемь. Пугает систематичность, с которой подопечные Микеля Артеты переламывают о колено соперника за соперником. Невероятный порядок в обороне, минимум пропущенных мячей и работы у вратаря. Все признаки чемпионской команды на месте.

В первом матче после международной паузы не заметить «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона — это сильно. Итоговый счёт 4:1 выглядит даже скромновато, вполне могли забивать штук шесть. И это без ключевого центрального защитника Габриэла, хотя прежде его отсутствие сказывалось на обороне самым прямым способом. Точечное усиление и улучшение взаимопонимания приносят свои плоды.

«Челси» после чувствительного поражения от «Сандерленда» (1:2) взял себя себя в руки. Побеждает на протяжении трёх туров АПЛ и не пропускает. Досталось всё тому же «Тоттенхэму» (1:0), «Вулверхэмптону» (3:0) и «Бёрнли» (2:0). С учётом массовых осечек конкурентов рывка хватило для выхода на чистое второе место. Однако вся борьба впереди.

Обе команды в середине недели оставили море сил и эмоций в Лиге чемпионов. «Челси» принимал «Барселону» (3:0), а «Арсенал» сражался с «Баварией» (3:1). В принципе, скамейка запасных у соперников достаточно глубокая, лишь четырём-пяти игрокам нет равноценной замены. Второй момент — в минувшем туре АПЛ победили с запасом и берегли силы в концовке, а в Лиге чемпионов играли дома. Никаких перелётов.

Напрашивается «обе забьют — нет» за 2.12. С одной стороны, «Челси» вовсе не так хорош у своих ворот, как может показаться. Проблемы во многом маскируют вдохновенные действия голкипера Роберта Санчеса. Но всё один к одному: самая надёжная оборона АПЛ против команды, не пропускающей три тура. Повышенная значимость результата. И плотный график — третья игра за неделю. Как ни крути, а оглядываться на свои ворота придётся.

Ставка: обе забьют — нет за 2.12.