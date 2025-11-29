«Жирона» — «Реал». В лидеры «Барселону» не пустят

30 ноября в матче 14-го тура испанской Примеры встретятся «Жирона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Жирона» — «Реал» 30 ноября 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.42, что равно приблизительно 70% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 6.80 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.80 — около 16%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Реал» Мадрид

А ведь как хорошо всё начиналось! Новый тренер, уже доказавший высочайший потенциал и добившийся больших побед. Ещё и добывавший трофеи с мадридцами в бытность игроком. Улучшение прессинга, готовность звёзд идти в давление после потерь и возвращать мяч. Отличные результаты на старте сезона, долгожданная победа в «класико», заметный задел в турнирной таблице чемпионата Испании.

К концу ноября стало гораздо хуже. «Мадрид» сотрясают скандалы. Винисиус был недоволен заменой в «класико», а теперь якобы отказался продлевать контракт с «Реалом» и сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что принял такое решение исключительно из-за Хаби Алонсо. Если верить журналистам, посыл предельно понятен: или я, или он. Парадокс: оба одни из лучших в своём деле, а выбирать приходится меньшее из двух зол.

Естественно, подобная тряска повлияла на результаты. В двух предыдущих турах Ла Лиги ограничились мирными исходами. С «Райо Вальекано» (0:0) вообще ничего не получалось, а с симпатичным «Эльче» (2:2) подтащил вратарь соперника. Первое место пока сохранили, однако «Барселона» зря времени не теряла. Отрыв скукожился до одного очка, фактически предстоит начинать заново.

Разве что в середине недели переключились на Лигу чемпионов. Слетали в Грецию, взяли три очка с местным «Олимпиакосом». Хочется верить, развеялись. Пора возвращаться к внутренним делам. Теперь предстоит выезд в Жирону. После исторического сезона и попадания в Лигу чемпионов каталонцы чувствуют себя всё хуже и хуже.

Проседание результатов год назад встретили с пониманием: часть лидеров растащили, играть приходится на два фронта, ресурсов нет. Теперь дело дошло до полноценной борьбы за выживание, а поводов для оправданий не находится. Шутка ли — жалкие 11 очков за 13 туров, 18-я строчка. «Жирона» пропускает больше всех в чемпионате Испании — уже 25 штук, то есть почти по два мяча за 90 минут.

Пожалуй, отличная возможность для гранда переключиться и вернуться на победный путь. Любопытно, что в четырёх последних очных встречах мадридцы забивали как минимум два раза и побеждали всухую. Ставить на оборону гостей не рискнём, в последнее время ошибок многовато. А вот победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.02 или ИТБ 2.5 гола «Реала» за 2.07 смотрятся хорошо. Свои три мяча лидер чемпионата наверняка найдёт.

Ставка: «Реал» победит с форой (-1.5) за 2.02.