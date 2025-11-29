«Рома» — «Наполи». Конте меняет лидера в чемпионате Италии

Римляне почти не пропускают, но уже успели дважды проиграть на своём поле.

30 ноября в матче 13-го тура итальянской Серии А встретятся «Рома» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Рома» — «Наполи» 30 ноября 2025 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно приблизительно 38% вероятности. Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 2.95.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи»

Единоличный лидер итальянской Серии А против действующего чемпиона. Как вам такая вывеска? Гвоздь программы! У римлян вообще четыре победы в пяти предыдущих турах. Не сложилось только с «Миланом» (0:1), хотя и там заслуживали большего. На 82-й минуте Пауло Дибала не реализовал пенальти. Обидно, но бывает.

Гораздо важнее, что Джан Пьеро Гасперини не терял времени даром в международную паузу. В предыдущем туре в гостях у «Кремонезе» (3:1) выглядели гораздо бодрее, чем прежде. Фирменные треугольники на флангах, куда более грамотные заполнения зон, создание и реализация пространства. Понятно, что работы впереди огромное количество, да и ближайший соперник в разы опаснее. Однако движение вперёд очевидно.

В сухом остатке у римлян 27 очков за 12 туров. Ближайший преследователь отстаёт на два очка. Отдельным поводом для гордости стала защита. Всего шесть пропущенных мячей, лучший показатель в Серии А. Все поражения случились со счётом 0:1. Правда, два из них были как раз от топ-клубов — «Интера» и «Милана». А если вспомнить 0:1 с «Торино», получится, что лидер успел дважды проиграть на своём поле.

А ведь «Наполи» однозначно способен оформить третью пробоину. До международного перерыва подопечные Антонио Конте доползли на ободах. Выглядели паршиво, много ошибались, растеряли кучу очков. И что же? В прошлую субботу развалили «Аталанту» на своём поле, испортив дебют Раффаэле Палладино. 1:0 — к середине первого тайма, 2:0 — к 38-й минуте, 3:0 — к перерыву. Дело сделано.

Выглядело солидно и внушительно. Между тем прямые конкуренты тоже страдают от проблем и регулярно допускают осечки. Так что одной победы хватило для возвращения в тройку. Отставание от «Ромы» составляет два очка. Расклад предельно простой и даже приятный: обыгрывай лидера на его поле — и жизнь снова хороша.

Соперники в середине недели отметились домашними встречами в еврокубках. Однако если гости разобрались с «Карабахом» во вторник, то хозяева принимали «Мидтьюлланн» в Лиге Европы в четверг. Ротация состава была, но несколько игроков основы всё равно получили дополнительную нагрузку. И всё-таки линия кажется слишком перекошенной в пользу римлян.

Состав у «Наполи» посильнее, уверенность после международной паузы возвращена, статистика очных встреч резко положительная. Всего одно поражение в 10 последних случаях. На Х2 дают скромные 1.49, сгодится разве что для экспресса. Придётся выбирать между победой «Наполи» с нулевой форой за 2.13 и ИТБ 1 гола «Наполи» за 2.02. Нам больше нравится второй вариант. «Рома» пропускает мало, однако мотивированный действующий чемпион способен это исправить.

Ставка: ИТБ 1 гола «Наполи» за 2.02.