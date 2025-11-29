Головин с Погба против «ПСЖ» и второй матч «Барселоны» на «Камп Ноу»

Очередная еврокубковая неделя позади, возвращаемся на внутреннюю арену. Сегодня, 29 ноября, довольно много интересных матчей. Выбрали для вас самые яркие афиши вечера, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Барселона» — «Алавес»

Неделю назад «Барселона» вернулась на «Камп Ноу». Праздник удался на славу. Хотя в соперниках был крепкий «Атлетик», традиционно сражающийся за зону еврокубков и мало кому проигрывающий. И что же? Каталонцы открыли счёт уже на четвёртой минуте, к перерыву вели 2:0, а во втором тайме отгрузили ещё парочку. Не в себе же держать, раз такой пригожий денёк выдался!

Возвращение домой явно придало команде заряд бодрости. Не было ни гроша, да вдруг алтын! В смысле вторая игра на «Камп Ноу» подряд. Теперь в гости едет «Алавес». Оппонент грамотный, обученный. Знающий себе цену. Идёт на отдалении от зоны вылета. Однако в четырёх из пяти предыдущих туров ничего не забил, в трёх — потерпел поражения. Пропускает в час по чайной ложке, но «Барселона» свои пару мячей наверняка найдёт, а крыть гостям совсем нечем.

Возникает вопрос — на что делать ставку в такой игре? Расклад понятен, однако предпосылок к большим форам не видно. Хозяева во вторник летали в Лондон, где встречались с «Челси» в Лиге чемпионов. Получилось болезненно — 0:3. Рассчитывать после такого на лучший футбол несколько наивно, но мотивации будет не занимать. Судя по всему, нас ждёт победа на классе. Напрашивается П1 всухую за 2.45, если учитывать атакующие подвиги «Алавеса».

Прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ»

Похоже, монегаски за годы неудачных отношений с Лигой чемпионов совсем отвыкли играть на два фронта с полной выкладкой. А как иначе объяснить последние неудачи? Травмы, дисквалификации и проблемы с реализацией — это само собой. Вот только у кого их нет к концу ноября при современном графике и интенсивности футбола? А резкое падение результатов наблюдается далеко не у всех.

Зато в Лиге чемпионов дела обстоят недурно, место в зоне плей-офф. В середине недели монегаски путешествовали на Кипр, где сражались с местным «Пафосом». Парижане тем временем обыгрывали «Тоттенхэм», хотя и тут имеется важный нюанс. Дело было во Франции, подопечные Луиса Энрике обошлись без перелётов. Добавим сюда куда более длинный состав и возможности для ротации. Получим очевидного фаворита.

Создаётся устойчивое ощущение, что для французского гранда родной чемпионат превратился в офисную работу. Надо, но совсем не хочется. Потому лезть в большие форы не рискнём. В то же время особых предпосылок для сенсации тут не видно. Возьмём тотал меньше 3.5 мяча. Оборона монегасков не впечатляет, но в то же время нельзя не учитывать, что обе команды в середине недели сражались в Лиге чемпионов, явно оставив кое-какие силы.

Прогноз на матч «Милан» — «Лацио»

«Лацио» завис в середине турнирной таблицы. До зоны еврокубков вроде бы совсем недалеко. И всё же следует честно признать: в Италии хватает проблемных топ-клубов, однако масштаб трудностей там заметен меньше. Плюс подпирают новички: «Болонья» привыкает из года в год претендовать на Лигу чемпионов, на фоне инвестиций стремительно крепчает «Комо». Также отметим слабые показатели римлян на выезде. Одна победа в шести матчах, да и та над располагающимся в зоне вылета «Дженоа» (3:0).

А теперь посмотрите на ближайшего оппонента. «Милан» не похож на чемпионскую команду: состав уступает сразу нескольким конкурентам, очевидная зависимость от Модрича, проблемы с созиданием. Зато он чертовски похож на команду, где знают, чего хотят. К порядку и организованности вопросов нет. Отсюда и низкое количество пропущенных мячей. Кстати, в пяти предыдущих домашних встречах Серии А миланцы оформили четыре победы.

Времени прийти в себя после эмоционального дерби с «Интером» имелось в достатке, лазарет не переполнен. На наш взгляд, ставка «Лацио» не забьёт за 2.25» тут напрашивается. Голы даются римлянам с колоссальным трудом, особенно на выезде. Брать ли победу хозяев всухую — вопрос вкуса. Коэффициент немногим выше (2.70), а с атакой у «Милана» своих проблем хватает. Так что ограничимся отсутствием голов со стороны римлян.

Экспресс на футбол 29 ноября 2025 года

Ставка 1: «Барселона» победит «Алавес» и не пропустит за 2.45.

«Барселона» победит «Алавес» и не пропустит за 2.45. Ставка 2: тотал меньше 3.5 гола в матче «Монако» — «ПСЖ» за 1.78.

тотал меньше 3.5 гола в матче «Монако» — «ПСЖ» за 1.78. Ставка 3: «Лацио» не забьёт «Милану» за 2.25.

Общий коэффициент: 2.45 х 1.78 х 2.25 = 9.81.