«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Теперь боссы мерсисайдцев задумаются

30 ноября во встрече 13-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» примет «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 17:05 мск. Для чемпиона Англии это уже матч не за чемпионскую гонку, а за прекращение свободного падения.

Коэффициенты на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 30 ноября 2025 года

Несмотря ни на что, букмекеры по-прежнему верят в гостей. Победа «Ливерпуля» идёт примерно за 1.80, что соответствует около 56% вероятности. Успех «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 4.30, ничья — коэффициентом 4.10.

Аналитики при этом ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча предлагают за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Поставить на голы в обе стороны можно с коэффициентом 1.51. Гол Салаха оценивается в 2.15.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Очередной стресс-тест для команды Арне Слота. После роскошного старта и семи побед подряд во всех турнирах «Ливерпуль» рухнул в затяжной кризис. Девять поражений в 12 последних матчах во всех турнирах — худшая серия клуба за 71 год. Домашние 0:3 от «Ноттингем Форест» и 1:4 от ПСВ превратили чемпиона в середняка и даже поставили под вопрос работу тренера.

При этом проблемы не только в психологии. Высокая линия обороны с Вирджилом ван Дейком и Ибраимой Конате всё чаще не успевает за рывками соперников, а прессинг стал рваным — команды спокойно выходят из-под первой волны. Даже возвращение в ворота Алисона Бекера, который готов играть после травмы и недавней болезни, лишь частично нивелирует огрехи структуры.

В атаке тоже не всё гладко. Мохамед Салах и дорогой новичок Александер Исак переживают тяжёлый отрезок, а Флориан Вирц до сих пор не вышел на тот уровень влияния, который от него ждали. К тому же немец только восстанавливается после мышечной травмы. Уго Экитике и дальше под вопросом, а правый фланг оголён из-за повреждений Конорa Брэдли и Жереми Фримпонга.

На этом фоне «Вест Хэм» выглядит если не фаворитом, то точно командой с понятной позитивной динамикой. Пришедший осенью Нуну Эшпириту Санту за пару месяцев превратил рассыпавшуюся оборону Поттера в более организованный коллектив и добавил знакомых по его работе в «Вулверхэмптоне» вертикальных атак. Результат — семь очков в трёх последних турах АПЛ и выход из зоны вылета.

В атаке у «молотобойцев» есть кем бить по слабым местам «Ливерпуля». Джаррод Боуэн и Лукас Пакета уже по три раза отличились в нынешнем сезоне, Каллум Уилсон — один из лучших завершающих лиги, а вернувшийся в строй Крисенсио Саммервилл способен разрывать свободные зоны за спиной фулбеков. Все трое идеально подходят под план Нуну: переждать высокий блок Слота и ударить в контратаке.

Но и «Вест Хэм» далеко не эталон надёжности у своих ворот — пять пропущенных мячей за те же три последних тура наглядно это подтверждают. Команда много атакует, активно подключает крайних защитников и часто оставляет опорную зону оголённой. В гостях у такой модели «Ливерпуль» со своим набором креативных игроков атаки просто обязан создавать моменты, даже с учётом кризиса.

Сложно делать ставки на результат. Мерсисайдцы способны как наконец снять напряжение уверенной победой, так и провалиться под очередным шквалом критики. А вот сценарий с обменом голами напрашивается сам собой. Две команды с яркими атаками, хромающей обороной и огромным давлением на результат.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Вест Хэм» — «Ливерпуль» за 1.90.