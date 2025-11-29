«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Извинения за 77 минут

«МЮ» в матче с «Эвертоном» не забил, играя с 13-й минуты в большинстве.

30 ноября в матче 13-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на «Селхерст Парк» в Лондоне, начало — в 15:00 мск. Кто бы мог подумать, что «Пэлас» примерно после трети сезона будут идти пятыми, а «Юнайтед» — 10-ми. Хотя, конечно, разница составляет всего два очка, плотность невероятно высокая.

Коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 30 ноября 2025 года

Удивительно ли, но букмекеры склоняются в сторону хозяев. Поставить на победу «Кристал Пэлас» предлагают примерно за 2.43, что приблизительно равно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Манчестер Юнайтед» находится в районе 3.07, а ничья идёт около 3.60.

С рынком на тоталы всё ожидаемо. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.10. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

Команда Оливера Гласнера продолжает жить в режиме исторического сезона. «Кристал Пэлас» уже дебютировал в Лиге конференций и успел там обыграть «Динамо» Киев и «АЗ Алкмар», а в чемпионате Англии идёт в топ-5. При этом остаётся одной из лучших оборон лиги — всего девять пропущенных мячей за 12 туров. Меньше пропустил только вольфрамовый «Арсенал».

При этом график у хозяев плотный: в четверг они летали в Страсбург и уступили местному одноимённому клубу 1:2 в Лиге конференций. Сказывается глубина состава, тренерский штаб всё чаще ротирует группу атаки. Важнейшую роль играют фланги — Даниэль Муньос и Тайрик Митчелл дают объём по краям, а впереди по-разному себя проявляют Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета и Йереми Пино.

«Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима по-прежнему очень болезненно переживает фазу перестройки, но с явным прогрессом. Португалец за год успел перелепить команду под свою схему 3-4-2-1. Она стала гораздо агрессивнее в прессинге и лучше структурирована при работе с мячом. В октябре Брайан Мбемо был признан лучшим игроком АПЛ — у него пять голов и одна голевая передача, через него строится значительная часть атакующих действий.

В таблице «МЮ» всё ещё только 10-й, однако по игровому содержанию выглядит сильнее своего места. 19 забитых и 19 пропущенных — показатель «качельной» команды, которая создаёт много моментов, но и даёт дышать сопернику. В последних пяти турах АПЛ манкунианцы одолели «Ливерпуль» и «Брайтон», сыграли вничью с «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом». Лишь в прошлом туре дома споткнулись об «Эвертон» (0:1).

Состав гостей тоже далёк от идеала: Беньямин Шешко и Гарри Магуайр вне игры, под вопросом участие Матеуса Куньи. Однако в строю остаются ключевые фигуры — Маттейс де Лигт, Каземиро, Бруну Фернандеш и, конечно, Мбемо. Эта четвёрка во многом определяет то, насколько «Манчестер Юнайтед» опасен в переходных фазах и на стандартах.

Картина в итоге складывается такая: «Кристал Пэлас» дома очень надёжен и стабилен, «МЮ» на выезде нестабилен, но почти всегда находит гол. Плотный календарь и еврокубковая нагрузка хозяев увеличивают вероятность ошибок в обороне, а стилевые особенности команд — быстрые переходы, активные фланги, большое количество ударов — подталкивают к результативному сценарию, где забьёт и один, и другой. Мы пойдём дальше и будем ждать ТБ 2.5 мяча.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча в матче «Кристал Пэлас» — «МЮ» за 1.76.