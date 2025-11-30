Воскресная АПЛ: дерби «Челси» — «Арсенал», извинения «МЮ» и грустный «Ливерпуль»

Провожаем осень вместе с английской Премьер-лигой. Сегодня, 30 ноября, в последний день перед зимой в чемпионате Англии состоится множество интересных матчей. Выбрали самые мощные вывески, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Челси» — «Арсенал»

Очная встреча двух лучших команд чемпионата Англии на сегодняшний день. А значит, главное событие выходных во всём европейском футболе. Даже треть дистанции не преодолена, а отрыв «Арсенала» выглядит если не пугающим, то по крайней мере угрожающим. В случае победы над прямым конкурентом интрига выйдет покурить. По крайней мере на время. Пугает систематичность, с которой подопечные Микеля Артеты переламывают о колено соперника за соперником.

«Челси» после чувствительного поражения от «Сандерленда» (1:2) взял себя себя в руки. Побеждает на протяжении трёх туров АПЛ и не пропускает. Досталось всё тому же «Тоттенхэму» (1:0), «Вулверхэмптону» (3:0) и «Бёрнли» (2:0). Если учитывать массовые осечки конкурентов, рывка хватило для выхода на чистое второе место. Однако вся борьба впереди.

Обе команды в середине недели оставили море сил и эмоций в Лиге чемпионов. Напрашивается «обе забьют — нет» за 2.12. С одной стороны, «Челси» вовсе не так хорош у своих ворот, как может показаться. Проблемы во многом маскируют вдохновенные действия голкипера Роберта Санчеса. Но всё один к одному: самая надёжная оборона АПЛ против команды, не пропускающей три тура. Повышенная значимость результата. И плотный график — третья игра за неделю. Как ни крути, а оглядываться на свои ворота придётся.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»

Команда Оливера Гласнера продолжает жить в режиме исторического сезона. «Кристал Пэлас» уже дебютировал в Лиге конференций и успел там обыграть «Динамо» Киев и «АЗ Алкмар», а в чемпионате Англии идёт в топ-5. При этом остаётся одной из лучших оборон лиги — всего девять пропущенных мячей за 12 туров. Меньше пропустил только вольфрамовый «Арсенал». Вот только график у хозяев плотный: в четверг вернулись из Франции после матча Лиги конференций.

«МЮ» в еврокубках не участвует, а в АПЛ всё ещё только 10-й, но по игровому содержанию выглядит сильнее своего места. 19 забитых и 19 пропущенных — показатель «качельной» команды, которая создаёт много моментов, но и даёт дышать сопернику. В последних пяти турах АПЛ манкунианцы одолели «Ливерпуль» и «Брайтон», сыграли вничью с «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом». Лишь в прошлом туре дома споткнулись об «Эвертон» (0:1). Действовали более 77 минут в большинстве, однако так и не забили.

Картина в итоге складывается такая: «Кристал Пэлас» дома очень надёжен и стабилен, «МЮ» на выезде нестабилен, но почти всегда находит гол. Плотный календарь и еврокубковая нагрузка хозяев увеличивают вероятность ошибок в обороне, а стилевые особенности команд — быстрые переходы, активные фланги, большое количество ударов — подталкивают к результативному сценарию, где забьёт и один, и другой. Мы пойдём дальше и будем ждать ТБ 2.5 мяча. Гостям надо извиняться.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Очередной стресс-тест для команды Арне Слота. После роскошного старта и семи побед подряд во всех турнирах «Ливерпуль» рухнул в затяжной кризис. Девять поражений в 12 последних матчах во всех турнирах — худшая серия клуба за 71 год. Домашние 0:3 от «Ноттингем Форест» и 1:4 от ПСВ превратили чемпиона в середняка и даже поставили под вопрос работу тренера.

При этом проблемы не только в психологии. Высокая линия обороны с Вирджилом ван Дейком и Ибраимой Конате всё чаще не успевает за рывками соперников, а прессинг стал рваным. В атаке тоже не всё гладко. Мохамед Салах и дорогой новичок Александер Исак переживают тяжёлый отрезок. На этом фоне «Вест Хэм» выглядит если не фаворитом, то точно командой с понятной позитивной динамикой.

Пришедший осенью Нуну Эшпириту Санту за пару месяцев превратил рассыпавшуюся оборону Поттера в более организованный коллектив и добавил знакомых по его работе в «Вулверхэмптоне» вертикальных атак. В атаке у «молотобойцев» есть кем бить по слабым местам «Ливерпуля». Но и «Вест Хэм» далеко не эталон надёжности у своих ворот — пять пропущенных мячей за те же три последних тура наглядно это подтверждают. Так что будем ждать здесь результативный матч.

Экспресс на матчи АПЛ 30 ноября 2025 года

Ставка 1: обе забьют — нет в матче «Челси» — «Арсенал» за 2.12.

обе забьют — нет в матче «Челси» — «Арсенал» за 2.12. Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Кристал Пэлас» — «МЮ» за 1.76.

тотал больше 2.5 мяча в матче «Кристал Пэлас» — «МЮ» за 1.76. Ставка 3: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Вест Хэм» — «Ливерпуль» за 1.90.

Общий коэффициент: 2.12 х 1.76 х 1.90 = 7.08.