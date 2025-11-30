«Наполи» сбрасывает «Рому» с вершины, «Реал» приходит в себя: экспресс на футбол

В последний день осени 2025 года клубный футбол порадует яркими вывесками. Сегодня, 30 ноября, в итальянской Серии А будем следить за битвой лидеров, а в испанской Примере — за мадридским «Реалом». Составили специальный экспресс, чтобы было интереснее.

Прогноз на матч «Рома» — «Наполи»

Единоличный лидер итальянской Серии А против действующего чемпиона. Как вам такая вывеска? Гвоздь программы! У римлян вообще четыре победы в пяти предыдущих турах. Джан Пьеро Гасперини не терял времени даром в международную паузу. В предыдущем туре в гостях у «Кремонезе» (3:1) выглядели гораздо бодрее, чем прежде. В сухом остатке у римлян 27 очков за 12 туров.

Однако «Наполи» однозначно способен оформить пробоину. До международного перерыва подопечные Антонио Конте доползли на ободах. Выглядели паршиво, много ошибались, растеряли кучу очков. И что же? В прошлую субботу развалили «Аталанту» на своём поле, испортив дебют Раффаэле Палладино. 1:0 – к середине первого тайма, 2:0 – к 38-й минуте, 3:0 – к перерыву. Дело сделано. Выглядело солидно и внушительно.

Соперники в середине недели отметились домашними встречами в еврокубках. Однако если гости разобрались с «Карабахом» во вторник, то хозяева принимали «Мидтьюлланн» в Лиге Европы в четверг. Состав у «Наполи» посильнее, уверенность после международной паузы возвращена, статистика очных встреч резко положительная. Всего одно поражение в 10 последних случаях. На Х2 дают скромные 1.49, сгодится разве что для экспресса. Выберем ИТБ 1 гола «Наполи» за 2.02.

Прогноз на матч «Жирона» — «Реал»

Мадрид сотрясают скандалы. Винисиус был недоволен заменой в «класико», а теперь якобы отказался продлевать контракт с «Реалом» и сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что принял такое решение исключительно из-за Хаби Алонсо. Если верить журналистам, посыл предельно понятен: или я, или он. Естественно, подобная тряска повлияла на результаты. В двух предыдущих турах Ла Лиги ограничились мирными исходами.

В середине недели мадридцы переключились на Лигу чемпионов. Слетали в Грецию, взяли три очка с местным «Олимпиакосом». Хочется верить, развеялись. Пора возвращаться к внутренним делам. Теперь предстоит выезд в Жирону. После исторического сезона и попадания в Лигу чемпионов каталонцы чувствуют себя всё хуже и хуже. «Жирона» пропускает больше всех в чемпионате Испании — уже 25 штук, то есть почти по два мяча за 90 минут.

Пожалуй, отличная возможность для гранда переключиться и вернуться на победный путь. Любопытно, что в четырёх последних очных встречах мадридцы забивали как минимум два раза и побеждали всухую. Ставить на оборону гостей не рискнём, в последнее время ошибок многовато. А вот победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.02 или ИТБ 2.5 гола «Реала» за 2.07 смотрятся хорошо. Свои три мяча лидер чемпионата наверняка найдёт.

Экспресс на футбол 30 ноября 2025 года

Ставка 1: ИТБ 1 гола «Наполи» за 2.02.

Общий коэффициент: 2.02 х 2.02 = 4.08.