Битва за выживание: «Сочи» найдёт управу на Махачкалу

Динамовцам не везёт, а в восьми выездных матчах РПЛ они набрали лишь два очка.

1 декабря на стадионе «Фишт» в Сочи местный одноимённый клуб примет «Динамо» из Махачкалы в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Это битва прямых конкурентов по турнирной таблице: «Сочи» идёт 15-м с восемью очками, динамовцы располагаются на 13-й строчке с 14 очками. Стартовый свисток — в 19:30 мск.

Что думают букмекеры о матче 17-го тура РПЛ

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.67, что приблизительно составляет 37% вероятности. Ничья идёт за 3.05 (32%), а победа «Сочи» оценивается в 3.10 (31%).

Вместе с тем аналитики склоняются к нерезультативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.44, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.80. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.23.

Что происходит с «Сочи»

Радоваться, прямо скажем, нечему. Роберто Морено ушёл, прихватив с собой кофемашину. А воз и ныне там. Игорь Осинькин заступил на пост главного тренера, перекроил состав, однако результаты не улучшились. Достаточно упомянуть, что в пяти предыдущих турах состоялись четыре поражения. И внезапная победа в Грозном над подсевшим к концу осени «Ахматом» (4:2).

Неделю назад сочинцы умудрились остаться без очков с «Акроном», ведя с преимуществом в два мяча к середине второго тайма (2:3). Снова не впечатлил Иван Ломаев, который занял последний пост вместо молодого Александра Дёгтева с приходом Осинькина. В таблицу лучше не смотреть — даже до зоны стыковых матчей не хватает четырёх очков.

С чем к игре подходит махачкалинское «Динамо»

Одна из самых невезучих команд чемпионата России. Как по продвинутой статистике, так и по визуальным впечатлениям. Прессинг отлажен, организация присутствует, игра поставлена. С учётом минимальных ресурсов махачкалинцы однозначно заслуживают уважения. Но после ухода Касинтуры в Грозный банально некому решить момент. Низкая реализация, жуткая результативность, систематический недобор очков. Ну и частенько попадают на сомнительные решения судей не в свою пользу.

К слову, о невезении. Вот, например, два последних тура. 0:1 от ЦСКА на своём поле и 0:3 — от «Динамо» в Москве. В первом случае создали как минимум не меньше соперника при счёте 0:0, во втором у бело-голубых залетело практически всё. Здесь обрезались, там получили со стандарта — и ищи ветра в поле. Махачкала увязла в зоне стыков, а в случае поражения в Сочи ситуация станет совсем опасной.

Прогноз на матч чемпионата России «Сочи» — «Динамо» Мх 1 декабря 2025 года

В первом круге соперники оформили нулевую ничью. До перерыва не создали вообще ничего, во втором тайме «Динамо» смотрелось бодрее. Букмекеры отдают заметное предпочтение гостям, что вызывает сомнения. Посмотрите на их результаты вдали от Дагестана. Два очка в восьми матчах! Побед нет, забито всего два мяча, зато пропущено — аж 15.

«Сочи» в родных стенах тоже не блещет, однако прямого конкурента в октябре обыграл. Речь про 3:0 с «Пари НН». Линия позволяет не мудрить и заиграть победу «Сочи» с нулевой форой за отличный коэффициент 2.12. Вариант посмелее — ИТБ 1 гола «Сочи» за 2.27. В последнее время махачкалинцы повадились пропускать на ровном месте. Возможно, на фоне слабых результатов просела уверенность.

Ставка: «Сочи» победит с нулевой форой за 2.12.