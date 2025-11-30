ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз: странные настали времена

1 декабря в Москве ЦСКА примет «Салават Юлаев» на льду «ЦСКА-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 1 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.94, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 3.50. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» (01.12.2025)

Мы привыкли видеть соперников в статусе топ-клубов, однако времена меняются. Впервые за всю историю КХЛ к моменту очной встречи они находятся за пределами зоны плей-офф. В обоих случаях отставание минимально и вся борьба ещё впереди. Но сам факт! Что ж, тем интереснее будет на льду.

Впрочем, ставить знак равенства между проблемами команд как минимум сомнительно. В Уфе изначально готовились к тяжёлому сезону из-за вынужденного сокращения бюджета и ухода высокооплачиваемых хоккеистов. Старт получился ожидаемо слабым. Дальше притёрлись, победы пошли, а следом и возможности усилить состав подоспели. Сейчас по потерянным очкам «Салават Юлаев» входит в топ-8 Восточной конференции.

Прежде всего благодаря характеру и надёжной обороне. Достаточно сказать, что с разницей больше чем в одну шайбу подопечные Виктора Козлова не проигрывают на протяжении девяти матчей. Формально с «Ладой» на своём льду были 3:5, но там случился коллапс в третьем периоде, а заключительную шайбу получили в пустые ворота. В общем, ныне «СЮ» никого просто так не отпускает. Если продолжит в том же духе, станет очень неприятным соперником для кого угодно в первом раунде Кубка Гагарина.

А вот ЦСКА, конечно, ожидал трудностей, однако совсем в ином масштабе. Куда более скромном. Вместо периодических сбоев и четвёртого-пятого места в конференции к началу зимы болельщики наблюдают разочарование за разочарованием и девятую строчку Запада. Ниже только «Лада» и «Сочи», у которых принципиально иные ресурсы и амбиции.

Смотреть на Игоря Никитина временами откровенно больно. Спенсера Мартина отправили восвояси, выменяли из Уфы Александра Самонова. Поражения продолжаются. В последнее время весьма чувствительные. 2:5 от минского «Динамо», где трудится старый знакомый Дмитрий Квартальнов. 1:4 – от СКА. И вот теперь в Москву пожалует «Салават Юлаев».

ЦСКА продолжает домашнюю серию, причём график приятный: после СКА отдыхали 2,5 дня, после «Лады» — 3,5. Времени восстановиться, потренироваться и прийти в себя было в достатке. Второй момент — «СЮ» на выезде совсем не блещет. 13 очков за 18 игр, 10 поражений в основное время, 47 пропущенных шайб. ЦСКА дома заметно увереннее. Предпосылок для высокой результативности тут не видно, но фаворит понятен. Возьмём П1 за 1.94.

Ставка: ЦСКА победит в основное время за 1.94.