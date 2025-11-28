Непредсказуемость — наше всё! Кто выиграет Кубок России?

На этой неделе в Кубке России прошли матчи 1/4 финала Пути РПЛ и первого этапа 1/4 финала Пути регионов. Особых сенсаций они не принесли. Не считать же таковой переход «Зенита» и «Локомотива» в нижнюю сетку. У них и соперники были более чем серьёзные, да и право на ошибку такая вещь, что подсознательно всё равно гложет. Теперь эти клубы возможности оступиться лишились, но это никоим образом не вычёркивает их из числа претендентов на трофей.

Так что единственной сенсацией можно считать выход в эту стадию тульского «Арсенала». Клуб Первой лиги выбил из борьбы «Рубин». И это единственный клуб не из элиты, который в розыгрыше остался. Кубок же уходит на зимнюю паузу, а весной нас ждут следующие противостояния.

Путь РПЛ, 1/2 финала

«Спартак» — «Динамо» Москва

ЦСКА — «Краснодар»

Первые матчи в этих парах пройдут 3-5 марта, ответные – 17-19 марта. Победители сыграют в финале Пути РПЛ, проигравшие отправятся в нижнюю сетку.

Путь регионов. 1/4 финала — этап 2

«Крылья Советов» — «Оренбург»

«Арсенал» — «Локомотив»

«Балтика» — «Зенит»

«Ростов» — «Динамо» Махачкала

Здесь всё по классике, из одного матча на вылет. У этих клубов дорога к Суперфиналу будет длиннее.

Кто выиграет Кубок России?

Этот вопрос сложный, однозначно на него не могут ответить и букмекеры. Главный претендент — «Зенит», поставить на петербуржцев можно за 3.80. Но это уже традиционно, состав команды Семака делает её фаворитом в любом матче. Но надо ведь ещё и пройти «Балтику» (шансы команды – 30.00). Что там будет весной? В готовности команды Талалаева сомнений нет, как и в полном стадионе в Калининграде, а вот каким выйдет «Зенит» из отпуска — непонятно.

На «Спартак» можно поставить за 4.00. Тут комплекс факторов — и смена тренера, наладившая обстановку и игру (на первых порах — точно), и сильный состав, и право на ошибку. Красно-белые сыграют с «Динамо» (8.00). И к бело-голубым можно применить всё вышесказанное о спартаковцах. Вот так бывает. Впереди длинные зимние сборы, пока мы не знаем даже, кто выведет эти команды на очные встречи в марте.

Шансы «Краснодара» оценили в 4.50. Всё стабильно у Мурада Мусаева — состав, атмосфера. А если ещё и усиление подъедет зимой, можно и на дубль замахнуться. Однако сначала нужно пройти ЦСКА, который тоже в пуле главных фаворитов (6.00). Армейцам очень нужна качественная селекция зимой. Сейчас обойма коротковата. Но и из неё Фабио Челестини выжимает максимум.

А вот в «Локомотив» верят куда меньше, коэффициент 15.00. У железнодорожников больше нет права на ошибку, однако встречаются-то они с клубом Первой лиги, «Арсеналом» (150.00). Непонятно, что с контрактом у Дмитрия Баринова, но сезон он должен доиграть в «Локо». Так что здесь шансы как будто немного занижены.

На «Крылья Советов» предлагают котировку 35.00. У Самары главная цель — РПЛ. А стратегически — поиск стабильности. Тут не совсем до Кубка. Но «Оренбург» (150.00) вполне проходим в ближайшем раунде, ведь у Ильдара Ахметзянова задача ещё сложнее.

Вероятность успеха «Ростова» оценили в 40.00. Да, это ведь финалист прошлого розыгрыша. Однако и тут вопрос в том, что будет зимой. Кто будет руководить, тренировать, не устроит ли клуб распродажу? Как много вопросов и как пока мало ответов. В ближайшем раунде «Динамо» из Махачкалы (45.00), тут ростовчане, наверное, фавориты, но с оговорками. Они описаны выше.

Как видите, пул претендентов широкий и предсказать сейчас что-то очень сложно. Ждём весну, смотрим на динамику коэффициентов и то, что будет происходить с командами.