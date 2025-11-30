«Динамо» — «Торпедо». Прогноз: Вячеслав Козлов набирает ход

1 декабря в Москве «Динамо» примет «Торпедо» на льду «ВТБ-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» 1 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.65, в то время как победа «Торпедо» оценивается в 2.45. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.25. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Торпедо» (01.12.2025)

Соседи по турнирной таблице сойдутся в Москве. Правда, для столь скромной разницы в очках общего между командами слишком мало. «Динамо», пожалуй, выступало чуть ниже ожиданий, хотя слабое начало сезона уже стало традицией для Алексея Кудашова. Год назад это не помешало раскачаться и дойти до полуфинала.

А шанса продвинуться ещё дальше Кудашов не получит, на прошлой неделе его уволили. Туманные реплики со всех сторон только подтверждают: дело не в результатах и не в качестве хоккея, а во внутриклубной борьбе за власть. И. о. главного тренера стал Вячеслав Козлов, вернувшийся совсем недавно после летнего бардака в «Сочи». Там его убрали после смены руководства ещё летом, задолго до старта регулярки.

Динамовцы плохо отреагировали на уход Кудашова. Пожалуй, вполне ожидаемо: он пользовался большим авторитетом в коллективе, некоторые игроки приходили именно под тренера. Проиграть проблемному «Спартаку» (2:4) и едва дышащей «Сибири» (3:4 Б) ещё надо постараться, особенно на своём льду. Но в этом и прелесть КХЛ: унывать некогда, шанс начать удачный отрезок выпадает постоянно. С горем пополам дожали «Амур» (4:2), выдохнули. Шутки закончились, теперь календарь гораздо серьёзнее. «Локомотив», теперь вот «Торпедо», а дальше – в гости к «Северстали».

Нижегородцы замечательно начали жизнь без Игоря Ларионова. Не дёргались из-за ужасных результатов в предсезонке, открыли регулярный чемпионат мощной серией побед. С тех пор уверенно держатся в топ-4. По потерянным очкам всё не так здорово, однако «Динамо» на прошлой неделе прекрасно показало, что эти самые очки ещё надо набрать. Даже когда напротив худшие клубы лиги.

Надо сказать, что при Ларионове «Торпедо» ужасно играло против «Динамо». Даже если вынести за скобки Кубок Гагарина и оставить только гладкое первенство, получается вот что: одна победа в семи последних матчах. Да и та в серии буллитов после ничьей 4:4 в основное время. Учитывая падение результатов гостей в предыдущую неделю, будем отталкиваться от бело-голубых.

Выделяются два варианта. Первый — ИТБ 2.5 гола «Динамо» за 2.10. Коэффициент хорош, но с реализацией часто возникают проблемы, а негативный новостной фон явно не способствует укреплению нервов. Так что мы предпочтём победу «Динамо» с нулевой форой. Здесь коэффициент почти такой же, 2.07. Если основное время обойдётся без победителя, произойдёт возврат.

Ставка: «Динамо» победит с нулевой форой за 2.07.