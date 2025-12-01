Скидки
Динамо Москва — Торпедо: прогноз и ставка на матч 1 декабря, где смотреть бесплатно, какой канал, голы, счёт, прямой эфир

«Динамо» спустя две недели без Кудашова и странный ЦСКА: экспресс на КХЛ
Алексей Серяков
Экспресс на матчи КХЛ 1 декабря 2025 года
Прогнозы и ставки на матчи 1 декабря 2025 года.

Ещё немного – и регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги возьмёт небольшую паузу для передышки. Однако пока работает в прежнем режиме — игры каждый день. Сегодня, 1 декабря, следим за матчами «Динамо» Москва — «Торпедо» и ЦСКА — «Салават Юлаев».

Прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Жаровский, Ремпал) – 04:20 (5x4)     0:2 Жаровский (Родевальд, Стюарт) – 36:42 (5x4)     1:2 Гурьянов (Рой, Шуравин) – 42:50 (5x5)     2:2 Полтапов (Абрамов, Патрихаев) – 46:00 (5x4)     2:3 Ремпал – 65:00    

Мы привыкли видеть соперников в статусе топ-клубов, однако времена меняются. Впервые за всю историю КХЛ к моменту очной встречи они находятся за пределами зоны плей-офф. Странно, не так ли? В обоих случаях отставание минимальное, и вся борьба ещё впереди. Но сам факт! Что ж, тем интереснее будет на льду.

В Уфе изначально готовились к тяжёлому сезону из-за вынужденного сокращения бюджета и ухода высокооплачиваемых хоккеистов. Старт получился ожидаемо слабым. Дальше притёрлись, победы пошли, а следом и возможности усилить состав подоспели. ЦСКА, конечно, ожидал трудностей, однако в совсем ином масштабе. Смотреть на Игоря Никитина временами откровенно больно, поражения не прекращаются.

ЦСКА продолжает домашнюю серию, причём график приятный: после СКА отдыхали 2,5 дня, после «Лады» — 3,5. Времени восстановиться, потренироваться и прийти в себя было в достатке. Второй момент — «СЮ» на выезде совсем не блещет. 13 очков за 18 игр, 10 поражений в основное время, 47 пропущенных шайб. ЦСКА дома заметно увереннее. Предпосылок для высокой результативности тут не видно, но фаворит понятен. Возьмём П1 за 1.94.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Торпедо»

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 декабря 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Гусев (Сикура, Уил) – 12:20 (5x3)     2:0 Шараканов (Слепышев, Ильенко) – 12:38 (5x4)     3:0 Римашевский (Пыленков) – 24:44 (5x5)     4:0 Кисаков (Артемьев) – 26:18 (5x5)    

Московское «Динамо» учится жить без Алексея Кудашова, который покинул клуб 17 ноября. Получается на момент встречи с «Торпедо» пойдёт третья неделя без специалиста. Динамовцы плохо отреагировали на уход Кудашова. Однако в этом и прелесть КХЛ: унывать некогда. С горем пополам дожали «Амур» (4:2), выдохнули. Шутки закончились, теперь календарь гораздо серьёзнее. «Локомотив», теперь вот «Торпедо», а дальше – в гости к «Северстали».

Нижегородцы замечательно начали жизнь без Игоря Ларионова. Не дёргались из-за ужасных результатов в предсезонке, открыли регулярный чемпионат мощной серией побед. С тех пор уверенно держатся в топ-4. По потерянным очкам всё не так здорово, однако «Динамо» на прошлой неделе прекрасно показало, что эти самые очки ещё надо набрать. Даже когда напротив худшие клубы лиги.

Выделяются два варианта. Первый — ИТБ 2.5 гола «Динамо» за 2.10. Коэффициент хорош, однако с реализацией часто возникают проблемы, а негативный новостной фон явно не способствует укреплению нервов. Так что мы предпочтём победу «Динамо» с нулевой форой. Здесь коэффициент почти такой же – 2.07. Если основное время обойдётся без победителя, произойдёт возврат.

Экспресс на матчи КХЛ 1 декабря 2025 года

  • Ставка 1: ЦСКА победит «Салават Юлаев» в основное время за 1.94.
  • Ставка 2: «Динамо» М победит «Торпедо» с нулевой форой за 2.07.

Общий коэффициент: 1.94 х 2.07 = 4.01.

