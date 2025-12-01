Встречаем зиму с футболом! Экспресс с матчами РПЛ, Ла Лиги и Серии А

Выходные отгремели, но программа уикенда ещё не завершена. Сегодня, в первый день зимы 2025 года, следим за Российской Премьер-Лигой, испанской Примерой и итальянской Серией А.

Прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» Мх

Радоваться, прямо скажем, нечему. Роберто Морено ушёл, прихватив с собой кофемашину. А воз и ныне там. Игорь Осинькин заступил на пост главного тренера, перекроил состав, однако результаты не улучшились. А махачкалинское «Динамо» — одна из самых невезучих команд чемпионата России. Как по продвинутой статистике, так и по визуальным впечатлениям. Прессинг отлажен, организация присутствует, игра поставлена. Результат так себе.

В первом круге соперники оформили нулевую ничью. До перерыва не создали вообще ничего, во втором тайме «Динамо» смотрелось бодрее. Букмекеры отдают заметное предпочтение гостям, что вызывает сомнения. Посмотрите на их результаты вдали от Дагестана. Два очка в восьми матчах! Побед нет, забито всего два мяча, зато пропущено — аж 15.

«Сочи» в родных стенах тоже не блещет, однако прямого конкурента в октябре обыграл. Речь про 3:0 с «Пари НН». Линия позволяет не мудрить и заиграть победу «Сочи» с нулевой форой за отличный коэффициент 2.12. Вариант посмелее — ИТБ 1 гола «Сочи» за 2.27. В последнее время махачкалинцы повадились пропускать на ровном месте. Возможно, на фоне слабых результатов просела уверенность.

Прогноз на матч «Болонья» — «Кремонезе»

«Болонья» Итальяно подходит к матчу в статусе команды, которая уже привыкла играть на высоком уровне. Домашний футбол у эмильянцев агрессивный: быстрый розыгрыш, плотный прессинг, стандарты. Орсолини и Кастро регулярно создают моменты, плюс скамейка теперь позволяет держать темп весь матч. На своём поле они не дают сопернику вести игру и уверенно давят с первых минут. Очень стабильны в последнее время!

«Кремонезе» Николы живёт в совсем другом климате: яркий старт сменился серией сложных матчей, когда защита регулярно трещала под давлением. Команда дисциплинированно отрабатывает без мяча, но Бонаццоли и Варди получают мало опасных передач. Ограниченная ротация и ошибки при выходе из обороны делают любой выезд нервным. В таких условиях даже ничья на поле соперника воспринимается как маленькая победа. К слову, ничьих много.

С учётом разницы в качестве игры и текущей форме логично ждать сценарий, где «Болонья» с первых минут задаст темп и постепенно прижмёт соперника. «Кремонезе», скорее всего, будет цепляться за стандарты и редкие контратаки. Базовый выбор по линии — победа «Болоньи» и тотал меньше 3.5 мяча. Без захода в рискованные форы. Хозяева надёжны даже в условиях игры на два фронта — держатся в зоне плей-офф Лиги Европы и в топ-4 Серии А.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Валенсия»

«Райо Вальекано» под руководством Иньиго Переса снова ожидает шумный вечер на «Вальекасе». Хозяева идут в середине таблицы, но дома уступили лишь однажды с начала апреля и умеют душить соперников за счёт плотного прессинга и агрессивной игры без мяча. «Валенсия» Карлоса Корберана плетётся рядом, однако особенно мучится именно в выездных матчах, где легко рассыпается под давлением и редко навязывает свою игру.

У хозяев серьёзные потери: травмированы Абдул Мумин и Педро Диас, дисквалифицированы Иси Паласон и Пате Сисс, под вопросом Балиу и Нтекья. Пересу приходится заново собирать середину поля и фланги. При этом надёжно выглядит связка Аугусто Батальи с Флорьяном Лежёном, один из лучших голкиперов лиги по проценту сейвов, а впереди — заряженный Хорхе де Фрутос, лучший бомбардир команды.

«Валенсия» по-прежнему зависит от упорства Уго Дуро и универсальности Пепелу, но оборона без Дьякаби, Чёмерта и с проблемами у Васкеса заметно проседает, что наглядно показал недавний разгром от «Реала». При отсутствии побед на выезде гостям в первую очередь важна не красота, а очки. Отсюда просматривается закрытый матч. Но логично смотреть в сторону победы «Райо» через тотал меньше 3.5 мяча. Мы просто возьмём П1.

Экспресс на футбол 1 декабря 2025 года

Ставка 1: «Сочи» победит «Динамо» Мх с нулевой форой за 2.12.

«Сочи» победит «Динамо» Мх с нулевой форой за 2.12. Ставка 2: победа «Болоньи» в матче с «Кремонезе» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

победа «Болоньи» в матче с «Кремонезе» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Ставка 3: победа «Райо Вальекано» в матче с «Валенсией» за 1.97.

Общий коэффициент: 2.12 х 2.00 х 1.97 = 8.35.