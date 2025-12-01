К нам едет ревизор! Почему «Барселона» завалит матч с «Атлетико» на «Камп Ноу»

2 декабря в матче 19-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Барселона» — «Атлетико» 2 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.82, что составляет приблизительно 56% вероятности. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.20 (22%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 — около 24%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико»

Сине-гранатовые из-за ремонтных работ не играли «Камп Ноу» 2,5 года, а теперь проведут третий матч чемпионата Испании подряд. Просто праздник какой-то, пусть и с ограничениями по вместимости. А там, глядишь, и на Лигу чемпионов разрешение получат. Возвращение началось матчем с «Атлетиком», несколько дней назад гостил «Алавес». И вот теперь пожалует полноценный ревизор – команда Диего Симеоне.

Почему после 14-го тура соперники проведут встречу 19-го тура? Всё просто: приближается Суперкубок Испании, вновь проходящий в формате «Финала четырёх». 7-8 января состоятся полуфиналы. А значит, участникам нужно разгрузить календарь. Поэтому даже на неделе без Лиги чемпионов нас ожидает несколько классных противостояний. Вот и замечательно.

У «Барселоны» всё не слава богу. Команда выдала победную серию в чемпионате Испании, ликвидировав отставание от мадридского «Реала». Самое время получить 0:3 от «Челси» в Лиге чемпионов и опуститься на 18-е место! Упустить выход в плей-офф практически невозможно, а вот ради попадания в топ-8 предстоит набрать в оставшихся турах максимум. Иначе — дополнительные игры в стыковом раунде.

График плотный, а состав у Ханс-Дитера Флика не самый глубокий. Последствия ухода Иньиго Мартинеса не перекрыты: есть проблемы в высоком оборонительном блоке, хуже выход из-под прессинга. В атаке сильно не хватает Педри, хотя полузащитник потихоньку приближается к возвращению в строй. Есть надежда, что сыграет с «Атлетико».

Мадридцы завалили старт сезона, зато к концу осени набрали страшный ход. Штампуют победу за победой и очень мало пропускают. Сели на хвост лидерам чемпионата Испании, отставание минимальное. В принципе, «Атлетико» уже сейчас в чемпионской гонке, однако победа в матче с каталонцами обострит ситуацию и определённо добавит футболистам уверенности.

И шансы гостей кажутся как минимум не хуже. Достаточно вспомнить два последних выездных матча в Барселоне: 2:1 – в первом круге Примеры и 4:4 – в первой встрече полуфинала Кубка Испании. Линия даёт шанс заиграть Х2 за отличный коэффициент 2.05. Ещё нам нравится ИТБ 1.5 гола «Атлетико» за 2.35. Риск выше, однако оборона хозяев в последнее время часто сбоит.

Ставка: «Барселона» не выиграет у «Атлетико» за 2.05.