«Боруссия» Д — «Байер». Мы с вами где-то встречались…

Пару дней назад соперники играли в Бундеслиге, а теперь определят лучшего в Кубке Германии.

2 декабря в матче 1/8 финала Кубка Германии встретятся «Боруссия» из Дортмунда и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Германии «Боруссия» Д — «Байер» 2 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.94, что составляет приблизительно 48% вероятности. Победа «Байера» оценивается коэффициентом 3.65. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

Прогноз на матч Кубка Германии «Боруссия» Д — «Байер»

Календарь Бундеслиги вступил в сговор с жеребьёвкой Кубка Германии и подкинул нам немножко веселья. Дортмундская «Боруссия» и «Байер» сойдутся во второй раз за трое суток. 29 ноября они дали концерт в чемпионате Германии, а во второй день зимы выступят на бис. Здесь точно будет проигравший, кубковый формат не оставляет шансов на ничью.

Конечно, большой вопрос, насколько соперникам нужен Кубок Германии в нынешнем состоянии. Длина скамейки у них далеко не самая впечатляющяя, график в современном футболе невероятно плотный, а в Бундеслиге претендентов на зону Лиги чемпионов огромное количество. «Бавария» оторвалась и вряд ли отдаст золото, зато со второй по седьмую строчку всё очень близко.

Добавим сюда Лигу чемпионов, где у наших героев вся борьба впереди. Дортмундцы по итогам пяти туров с 10 очками расположились на шестой строчке. То есть претендуют на место в топ-8 и прямое попадание в 1/8 финала. Тут и лишняя пара окон в календаре, и солидные призовые от УЕФА. Игра стоит свеч.

У «Байера» дела тоже налаживаются. Две победы подряд подняли команду на 17-е место. В активе восемь очков. В теории можно побороться как за топ-8, так и выпасть из зоны плей-офф. Разница составляет всего два очка. Календарь позволяет рассчитывать на рывок: «Ньюкасл», «Олимпиакос», «Вильярреал».

Поймите правильно. На таком фоне Кубок Германии не становится ненужным турниром. Но если вдруг случится вылет, это не будет восприниматься как провал или катастрофа. В Бундеслиге и Лиге чемпионов дела складываются хорошо, что гораздо важнее. Вылетели, погрустили день-два, забыли. Переключились на дела поважнее.

Это всё к чему. Есть подозрение, что составы соперников будут сильно отличаться от тех, что мы видели накануне в чемпионате Германии. А значит, ставить на исход попросту опасно. Единственное – при таких исходных данных есть смысл сыграть против линии. А на проход «Байера» дают отличный коэффициент 2.55.

Вариант попроще — тотал меньше 3 голов за 1.98. Экспериментальные составы означают снижение сыгранности. И, как следствие, больше проблем в позиционных атаках. В теории это должно снизить результативность. Кроме того, четыре из шести предыдущих очных встреч выдались «низовыми». Так что ТМ напрашивается.

Ставка: проход «Байера» за 2.55.