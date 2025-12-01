«Ювентус» — «Удинезе». Не пожертвовать ли Кубком Италии?

Туринцам надо подниматься в Серии А и выходить в плей-офф Лиги чемпионов. А Кубок — как получится.

2 декабря в матче 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Ювентус» и «Удинезе». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Удинезе» 2 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.43, что составляет приблизительно 69% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 8.00 (12%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.05 — около 19%.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Удинезе»

Тяжела ты, шапка Мономаха! То есть первые недели Лучано Спаллетти в Турине выдались ожидаемо нервными и хлопотными. В чемпионате Италии хватает осечек, что мешает ворваться в группу лидеров. А ведь уровень соперников позволял рассчитывать на большее: «бьянконери» не забили «Торино» в дерби (0:0), разошлись миром с находящейся в подвале «Фиорентиной» (1:1).

Единственная отрада — долгожданные позитивные новости в Лиге чемпионов. Там после смены тренера сыграли вничью со «Спортингом» (1:1), хотя создали заметно больше и должны были побеждать. Удача вернула долги на прошлой неделе, когда итальянцы с горем пополам одолели за полярным кругом «Будё-Глимт» со счётом 3:2.

Напрягает первый тайм, он получился совсем тусклым. Однако с выходом Кенана Йылдыза вечер перестал быть томным. Три гола после перерыва, и это ещё Никита Хайкин тащил как заведённый. С шестью очками «Ювентус» наконец-то пробрался в зону плей-офф, однако расслабляться рано. Плотность тут высокая, а впереди «Пафос», «Бенфика» и «Монако». Топ-клубов нет. Только туринцы сейчас не готовы стабильно обыгрывать уступающих в классе оппонентов.

Пожалуй, в этом и кроется шанс «Удинезе». Гости поразительно стабильны: выдают очередной крепкий сезон в середине турнирной таблицы. На зону еврокубков не претендуют, за выживание не борются. Знают себе цену. Что в такой ситуации способно превратить ещё один ровный сезон в нечто большее? Правильно: Кубок Италии.

Год назад «Удинезе» попал в 1/8 финала на «Интер» и безропотно уступил со счётом 0:2. Есть подозрение, что нынешнему «Ювентусу» вообще не до Кубка Италии. Надо исправлять ситуацию в Серии А, чтобы не остаться без Лиги чемпионов на будущий год. И выходить в плей-офф ЛЧ, чтобы получить призовые от УЕФА. Деньги очень нужны в связи с проблемами по линии ФФП.

Так что ожидаем солидную ротацию от фаворита. Зайдут далеко в Кубке Италии — замечательно. Нет — долго грустить некогда, впереди битва с «Наполи» в Серии А и решающие туры общего этапа Лиги чемпионов. Брать ли на таком фоне проход «Удинезе» за 4.35 — дело вкуса. Гости остаются аутсайдерами, но как будто бы шансы вовсе не так малы, как может показаться.

А вот ИТМ 2 голов «Ювентуса» за 1.85 видится надёжной ставкой. «Бьянконери» в принципе испытывают проблемы в созидании, а команда из Удине много не пропускает. Скорее всего, если гранд и пройдёт дальше, то сделает это благодаря обороне. 1:0 или 2:0 видятся потолком. Силы пригодятся в Неаполе.

Ставка: ИТМ 2 голов «Ювентуса» за 1.85.