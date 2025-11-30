Задача со звёздочкой для Петра Яна. Чего ждать от UFC 323

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится последний номерной турнир года — UFC 323. В главном бою вечера в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт защиту титула в реванше с Петром Яном. В соглавном бою в наилегчайшем весе состоится ещё один титульный поединок — Александр Пантожа против Джошуа Вана.

Начало события ожидается в 2:00 мск, а бои основного карда стартуют около 6:00. Посмотреть прямой эфир турнира UFC 323 можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 323

Основной кард:

Мераб Двалишвили — Пётр Ян;

Александр Пантожа — Джошуа Ван;

Ян Блахович — Богдан Гуськов;

Брэндон Морено — Тацуро Таира;

Генри Сехудо — Пэйтон Талботт.

Предварительный кард:

Марвин Веттори — Брунно Феррейра;

Мэйси Барбер — Карин Силва;

Эдсон Барбоза — Джалин Тёрнер;

Назим Садыхов — Фарес Зиам;

Мухаммад Наимов — Майрон Сантос;

Иво Бараневски — Ибо Аслан;

Грант Доусон — Мануэль Торрес;

Терренс Маккинни — Крис Данкан;

Мансур Абдул-Малик — Антонио Троколи.

Главный бой — Двалишвили — Ян

Пётр Ян пришёл за реваншем! Россиянин проиграл Мерабу в 2023 году единогласным решением, теперь попробует отобрать у него пояс. Будет очень сложно. По крайней мере, букмекеры ведут фаворитом грузинского бойца. На Двалишвили дают коэффициент 1.29, в то время как на Яна — 3.75.

Конечно, Пётр смог после череды поражений перезагрузиться и выдать серию неплохих победных боёв. Главный вопрос — насколько он готов сейчас побеждать самого сложного соперника? А в том, что титул Мераба совершенно заслужен, никаких споров быть не может. Для грузинского бойца это будет четвёртая защита за год. Это огромная нагрузка, но Двалишвили справляется отменно. Постоянный прессинг, ни секунды не даёт продохнуть оппонентам, куча тейкдаунов. И стойкость! Он не обращает внимания на пропущенные удары, а его кардио феноменально.

Да, Ян вышел на первый их бой с травмой руки, если сейчас Пётр в своей лучшей форме, то какие-то шансы у него будут. Однако для этого россиянину нужно будет отдать всего себя. Это будет очень сложный поединок для Петра.

Соглавный бой: Пантожа — Ван

И здесь расклады перед боем в пользу чемпиона. На Александра Пантожу дают коэффициент 1.35, а на его соперника — 3.33. Возрастной бразилец выдал серию из восьми побед, а предстоящий поединок станет пятой его защитой. Да, отчасти это говорит о слабости дивизиона, но и таланты Пантожи впечатляют.

Его главное превосходство над соперником — в партере. На земле у Вана шансов не будет. Зато они будут в стойке. В боксе Джошуа действительно хорош. Он поставил рекорд UFC по числу акцентированных ударов за минуту. Впечатляет. Сейчас идёт на серии из пяти побед.

Может ли Ван нокаутировать Пантожу? Да.Однако неизбежно придётся сближаться, устраивать рубку. А в сближении легко попасться на тейкдаун. На земле же вариантов у Джошуа немного. От приёмов, может, и получится отзащищаться, но выбираться из ловушек бразильца и снова переводить бой в стойку… Сомнительно. Пантожа — фаворит. Он справлялся и с куда более искушёнными на земле соперниками. Однако у Вана есть удар. И если он попадёт в нужный момент, всё возможно.