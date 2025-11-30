Налоги для букмекеров увеличили в 60 раз! Как это скажется на рынке?

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Это тот самый документ, о котором в букмекерском сообществе говорили всё последнее время. И который в десятки раз, а точнее, в 60, увеличивает налоговую нагрузку на компании. Что изменится с 1 января и как это скажется на букмекерском рынке? Давайте разбираться.

Что изменится

Согласно новому закону, с 1 января 2026 года букмекеры будут платить налог в размере 7% с GGR — это разница между принятыми депозитами и выплатами выигрышей. Кроме того, вводится налог на прибыль — 25%. Ну и не будем забывать, что с 1 января вырастет и ставка целевых отчислений на развитие спорта — она составит 2,25%.

Ещё один важный момент. С 1 января букмекеры обязаны будут удерживать налог с каждого выигрыша. Сейчас они делают это только при выигрышах свыше 15 000 рублей.

Всё могло быть гораздо сложнее. Ведь первоначальное, сентябрьское предложение Минфина включало в себя вместо 7% налога с GGR 5% налога с оборота.

Почему говорят о смягчении? Ведь 7% больше 5%

Это так, но в данной ситуации 7% с GGR куда лучше. Ведь 5% с оборота — это примерно 20-25% от реального дохода. В среднем с каждого депозита после выплаты выигрыша у букмекера остаётся не более 25% от него.

Если бы предложение оставили в первоначальном виде, большинство букмекеров в России просто стали бы работать в минус. А у остальных прибыль сократилась бы очень сильно. Как минимум компаниям пришлось бы сворачивать львиную долю спонсорских соглашений. Как максимум — уходить с рынка.

Об этом переживали и в российском спорте. Главы федераций написали письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением смягчить нагрузку. И их услышали.

Но даже так, по подсчётам Минфина, налоговая нагрузка на букмекеров вырастет в 60 раз.

Что теперь будут делать букмекеры?

Как минимум выдохнут. По крайней мере, массового ухода компаний, массового сворачивания бизнеса не случится. Но ситуация остаётся непростой. Об этом, кстати, много говорили на недавнем форуме «Спорт Бизнес Конгресс».

В частности, СЕО букмекерской компании PARI Руслан Медведь оценил сумму удорожания спонсорских контрактов в 25%.

«Мы вынуждены считать каждый рубль, обосновывать его и анализировать. Наш цикл планирования сократился и часто не превышает шести месяцев. Под оптимизацию сейчас попадают разные статьи расходов, и речь тут не об отчислениях на развитие спорта, на которые мы никак не влияем. При этом крупные интеграции в будущем составят серьёзную финансовую нагрузку в районе +25% к бюджету», — отметил Медведь.

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта и советник генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов и вовсе сравнил нынешнее ужесточение с антиалкогольной кампанией 80-х годов прошлого века.

«Сейчас происходит примерно то же самое, что было в 80-е, когда была антиалкогольная кампания. Так же всё делается под эгидой оздоровления населения. Только вместо алкоголизма сейчас – лудомания. Вместо вырубленных виноградников – уже налаженные бизнес-процессы букмекеров. Букмекерам единовременно подняли налог в 60 раз. Таких прецедентов в налоговом законодательстве Российской Федерации ещё не было. Теперь надо всё очень хорошо посчитать, подумать», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что букмекерский рынок может сократиться на 5-10% из-за закона о самоограничении. По словам Оганезова, говорить о каком-либо развитии в текущих условиях крайне сложно.

Новая жизнь для букмекеров в России началась не с понедельника и не с 1 января. Она просто началась. Оптимизация неизбежна, от каких-то активаций и контрактов компании откажутся. Каждый шаг нужно будет просчитывать ещё тщательнее. Но всё могло быть хуже.