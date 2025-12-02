«Лидс» — «Челси». Бывший тренер «Краснодара» приглашается на казнь

3 декабря в матче 14-го тура АПЛ встретятся «Лидс Юнайтед» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Лидс» — «Челси» 3 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.83, что составляет приблизительно 53% вероятности. Победа «Лидса» оценивается коэффициентом 4.15 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 — около 24%.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Челси»

Даже странно, что букмекеры оценивают шансы новичка элитного дивизиона так высоко. Нет, «Лидс» совсем не похож на пассажира и время от времени выдаёт солидные выступления под руководством нашего старого знакомого Даниэля Фарке. Немец сбежал из «Краснодара» в 2022 году ещё до дебютной игры, слухи о не самом устойчивом положении специалиста ходили ещё летом.

Пока держится. «Павлины» добротно начали сезон, однако с завершением лета результаты просели. Обыграли только самых слабых: 3:1 – с «Вулверхэмтоном» и 2:1 – с «Вест Хэмом». Абсолютно худший клуб чемпионата Англии и прямой конкурент по борьбе за выживание. Была ничья с крепким «Борнмутом» (2:2), а всё остальное — поражения.

В итоге «Лидс» опустился в зону вылета, хотя плотность внизу высокая, и пара удачных игр перевернёт расклады. Только где их взять? На своём поле вроде бы удаётся цеплять очки, причём в основном за счёт обороны. В шести домашних матчах пропустили всего семь раз. По меркам аутсайдеров АПЛ показатель сильно выше среднего.

Да только «Челси» сейчас совсем не тот проблемный коллектив, что пару лет назад. Энцо Мареска постепенно настроил игру, добился слаженности ансамбля. Даже глупые красные карточки пропали! Сильный центральный защитник, пожалуй, не помешал бы, а в остальном дела идут хорошо. Начиная с октября в АПЛ были добыты пять побед в шести турах. А 30 ноября календарь подбросил «Арсенал», который нынче сметает всё и вся на своём пути.

Вернуться на победный путь крайне важно, вопросов по мотивации нет. «Челси» заряжен взять свои три очка с аутсайдером, чтобы отставание от того же «Арсенала» не стало чрезмерным. С глубиной скамейки и качеством футбола тут полный порядок, достаточно вспомнить встречу с «Барселоной» в Лиге чемпионов (3:0). На выезде лондонцы прекрасны: 13 очков за шесть игр при 14 забитых мячах. Отдыхали, правда, на день меньше, но возможности для ротации имеются.

А значит, лобовая победа фаворита за 1.84 выглядит замечательно. Можно даже не мудрить и не усложнять. А если очень хочется, рассмотрите П2 + тотал меньше 4.5 гола за 2.15. «Лидс» дома пропускает редко, да и «Челси» знает меру. Двух-трёх мячей тут хватит.

Ставка: «Челси» победит за 1.84.