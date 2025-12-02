«Атлетик» — «Реал». Хлебом не корми – дай мадридцам жизнь испортить

3 декабря в перенесённом матче 19-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетик» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Атлетик» — «Реал» 3 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.88, что составляет приблизительно 52% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 4.10 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.95, что составляет около 25%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид

Календарь чемпионата Испании — интересная штука. В последние дни ноября отыграли 14-й тур. Что ж, пора переходить к 19-му! Да ещё и не всем. В середине недели нас ожидают битвы грандов: «Барселона», «Атлетико», мадридский «Реал» и примкнувшие к ним гордые баски из «Атлетика» сойдутся в очных встречах. Все остальные наблюдают на расстоянии.

В чём тут дело? Всё очень просто. 7-8 января состоятся полуфиналы Суперкубка Испании. Прошлогодний формат обеспечил федерации и клубам хорошие призовые, а потому трофей вновь разыграют четыре клуба. Чтобы появилась возможность отправиться в тёплые края на гастроли, нужно заранее разобраться с выпадающим на указанные даты туром. Вот поэтому, собственно, подопечные Хаби Алонсо и отправляются в Бильбао.

Надо сказать, отправляются в хорошем настроении. Скандалы и шумиха в СМИ потихоньку утихают. Винисиус вернулся в состав ещё в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3), а Килиан Мбаппе вообще оформил покер. Именно с неудачным отрезком француза связаны пара недавних осечек. Хороший знак!

Ещё одна победа одержана, ещё один шаг к попаданию в топ-8 общего этапа сделан. Пора переключаться на внутреннюю арену. Там после двух ничьих от отрыва остались только воспоминания. На данный момент чемпионская гонка интригует: «Барселона» вырвалась вперёд, совсем рядом «Вильярреал» и «Атлетико». С одной стороны, как минимум один из двух главных конкурентов «Королевского клуба» точно потеряет очки накануне. С другой – гостить в Бильбао — удовольствие сомнительное.

Баски вообще не впечатляли осенью. Побеждали редко, забивали мало, ошибались постоянно. Сползли в середину таблицы, а от той же «Барселоны» получили на орехи — 0:4. Правда, есть нюанс. Дело было на «Камп Ноу». В родных же стенах «Атлетик» всегда готов прищучить зазевавшегося гранда. Только дай волю.

Достаточно сказать, что в четырёх последних очных встречах в Бильбао хозяева добыли две победы. Так что лезть в исходы, пожалуй, не решимся. А вот тотал меньше 2.5 гола за 2.10 заиграем с удовольствием. Логика элементарная: ставка доезжала в семи из восьми предыдущих случаев. Единственное исключение — 2:1 ровно год назад. так что можно подстраховаться, выбрав ТМ 3 мячей за 1.65.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.