Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Атлетик — Реал Мадрид, прогноз и ставка на матч Примеры 3 декабря 2025, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно

«Атлетик» — «Реал». Хлебом не корми – дай мадридцам жизнь испортить
Алексей Серяков
«Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид: прогноз на матч
Комментарии
Баски ужасно провели осень, зато домашние матчи с том-клубами им удаются всегда.

3 декабря в перенесённом матче 19-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетик» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Атлетик» — «Реал» 3 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.88, что составляет приблизительно 52% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 4.10 (23%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.95, что составляет около 25%.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Календарь чемпионата Испании — интересная штука. В последние дни ноября отыграли 14-й тур. Что ж, пора переходить к 19-му! Да ещё и не всем. В середине недели нас ожидают битвы грандов: «Барселона», «Атлетико», мадридский «Реал» и примкнувшие к ним гордые баски из «Атлетика» сойдутся в очных встречах. Все остальные наблюдают на расстоянии.

В чём тут дело? Всё очень просто. 7-8 января состоятся полуфиналы Суперкубка Испании. Прошлогодний формат обеспечил федерации и клубам хорошие призовые, а потому трофей вновь разыграют четыре клуба. Чтобы появилась возможность отправиться в тёплые края на гастроли, нужно заранее разобраться с выпадающим на указанные даты туром. Вот поэтому, собственно, подопечные Хаби Алонсо и отправляются в Бильбао.

Материалы по теме
Налоги для букмекеров увеличили в 60 раз! Как это скажется на рынке?
Налоги для букмекеров увеличили в 60 раз! Как это скажется на рынке?

Надо сказать, отправляются в хорошем настроении. Скандалы и шумиха в СМИ потихоньку утихают. Винисиус вернулся в состав ещё в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3), а Килиан Мбаппе вообще оформил покер. Именно с неудачным отрезком француза связаны пара недавних осечек. Хороший знак!

Ещё одна победа одержана, ещё один шаг к попаданию в топ-8 общего этапа сделан. Пора переключаться на внутреннюю арену. Там после двух ничьих от отрыва остались только воспоминания. На данный момент чемпионская гонка интригует: «Барселона» вырвалась вперёд, совсем рядом «Вильярреал» и «Атлетико». С одной стороны, как минимум один из двух главных конкурентов «Королевского клуба» точно потеряет очки накануне. С другой – гостить в Бильбао — удовольствие сомнительное.

Материалы по теме
Задача со звёздочкой для Петра Яна. Чего ждать от UFC 323
Задача со звёздочкой для Петра Яна. Чего ждать от UFC 323

Баски вообще не впечатляли осенью. Побеждали редко, забивали мало, ошибались постоянно. Сползли в середину таблицы, а от той же «Барселоны» получили на орехи — 0:4. Правда, есть нюанс. Дело было на «Камп Ноу». В родных же стенах «Атлетик» всегда готов прищучить зазевавшегося гранда. Только дай волю.

Достаточно сказать, что в четырёх последних очных встречах в Бильбао хозяева добыли две победы. Так что лезть в исходы, пожалуй, не решимся. А вот тотал меньше 2.5 гола за 2.10 заиграем с удовольствием. Логика элементарная: ставка доезжала в семи из восьми предыдущих случаев. Единственное исключение — 2:1 ровно год назад. так что можно подстраховаться, выбрав ТМ 3 мячей за 1.65.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android