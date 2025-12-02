Скидки
Автомобилист — Металлург, прогноз и ставка на матч КХЛ 3 декабря 2025, где смотреть онлайн-трансляцию

«Автомобилист» — «Металлург». Повторим на бис
Алексей Серяков
«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз на матч
Две недели назад лучший клуб КХЛ пропустил от екатеринбуржцев четыре шайбы и победил.

3 декабря в Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Металлург» на льду «УГМК-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет вторая очная встреча соперников за две недели.

Коэффициенты на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 3 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.65, в то время как победа «Металлурга» оценивается в 2.45. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.84, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» (03.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вторая серия противостояния двух сильных команд с Урала за две недели. Первая удалась на славу. Такой сюжет вполне можно увидеть в кино, а мы наблюдали за этим в прямом эфире. Дело закончилось трудовой и волевой победой «Металлурга» со счётом 5:4. Шесть шайб в заключительном периоде, две из них — в пустые ворота. Голы на любой вкус: равные составы, большинство, меньшинство. Красота, да и только.

Есть подозрение, что теперь результативность будет пониже. Всё же из раза в раз выдавать фейерверки сложно, а «Автомобилисту» сейчас явно надо подсобраться. Турне по Казахстану и Дальнему Востоку принесло результаты ниже ожидаемого. В трёх матчах с «Барысом», «Амуром» и «Адмиралом» – всего одно очко. К счастью, дальше – 4,5 дня на восстановление. Последовали уверенные победы в матчах с «Трактором» (5:1) и «Нефтехимиком» (6:3). Магнитогорцам проиграли, но выглядели очень достойно. А главное — с 20 по 27 ноября была пауза.

Вернулись в строй гостевыми матчами с проблемными командами — «Спартаком» и «Сибирью». Теперь ждёт финальный босс. «Металлург» с запасом возглавляет сводную турнирную таблицу КХЛ, исправно выдаёт победные серии, а сделать проблему из высоких отношений Андрея Разина с Евгением Кузнецовым у журналистов не выходит. Атмосфера внутри в порядке. Отдельные поражения случаются, однако отрыв от преследователей внушительный.

Иное дело – «Автомобилист». Вроде бы немного отстал от «Ак Барса» и «Авангарда». Вроде бы чуть опережает «Нефтехимик» и «Трактор». Пора бы выбрать сторону. Состав позволяет рассчитывать на большее, чем тихо-мирно занять четвёртое-пятое место в конференции и обеспечить себе проблемы в первом раунде Кубка Гагарина. Кроме того, при низком посеве даже в случае победы в четвертьфинале маячит кто-то из топов Запада.

Подопечные Николая Заварухина на своём льду выступают добротно, однако не более того. А вот «Металлург» оторвался от других представителей Востока во многом благодаря шикарным результатам вдали от родных пенатов. Шутка ли — 24 очка в 15 матчах, чистое первое место во всей лиге. 11 побед в основное время и аж 55 заброшенных шайб.

Вот как ставить против них, если перед носом такие цифры? Мы и не будем. Победу «Металлурга» с нулевой форой можно взять с крепким коэффициентом 1.80. Итоговая победа гостей идёт за 1.83, но «Автомобилист» ещё не проигрывал дома, когда дело доходило до овертайма. Две победы из двух возможных. Так что не станем рисковать.

Ставка: «Металлург» победит «Автомобилист» с нулевой форой за 1.80.

