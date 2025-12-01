«Фулхэм» — «Манчестер Сити». 19-я победа подряд

2 декабря в матче 14-го тура АПЛ «Фулхэм» принимает «Манчестер Сити» на «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. Хозяева подходят к игре на 15-м месте с разностью мячей 15:17, но с сильной домашней серией. Гости пока занимают вторую строчку с разностью мячей 27:12 и пытаются сократить отставание от «Арсенала».

Коэффициенты на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити» 2 декабря 2025 года

Букмекеры ожидаемо склоняются в сторону гостей. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно примерно за 1.68, что соответствует около 60% вероятности. Победа «Фулхэма» идёт в районе 4.70, а ничья оценивается коэффициентом 4.40.

С точки зрения аналитиков, нас ждёт результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.66. Гол Холанда идёт за 1.59.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Сити»

«Фулхэм» под руководством Марку Силвы по-тихому вылезает из зоны нервозного существования. В последних пяти официальных матчах у него четыре победы, в том числе мощный выезд к «Тоттенхэму» (2:1) и сухие 3:0 дома с «Вулверхэмптоном». Ещё есть победа по пенальти в 1/8 финала Кубка лиги. Лондонцы стали плотнее играть в обороне, меньше суетятся в своей трети, а впереди всё чаще решают эпизоды за счёт индивидуального класса Уилсона, Айуоби и Чуквезе.

При этом ресурсов у хозяев не так много. Энтони Робинсон и Родриго Мунис получили серьёзные травмы и останутся вне игры минимум до зимы. Силва, таким образом, лишается основного левого защитника и теряет важную опцию на острие. Впереди почти всё завязано на Рауле Хименесе, который много работает спиной к воротам, но по части реализации уступает элитным форвардам. На таком уровне любой момент в штрафной — роскошь.

«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы едет в Лондон после нервной, но очень важной победы в матче с «Лидсом» (3:2), где команда умудрилась растерять преимущество с 2:0 и всё же дожать соперника на последних минутах. До этого были болезненные поражения во встречах с «Ньюкаслом» в чемпионате Англии и «Байером» в Лиге чемпионов. Плюс давящая история с прерванной домашней серией в еврокубках. Так что эмоциональный фон вокруг «Сити» сейчас далёк от идеального.

По качеству состава «горожане» по-прежнему на голову выше почти любого соперника лиги. В атаке всё крутится вокруг Эрлинга Холанда и Фила Фодена. Норвежец остаётся главным по ожидаемым голам, а англичанин провёл уже несколько выдающихся матчей. На фланге по-прежнему разрывает Жереми Доку, а в полузащите Бернарду Силва и Тейани Рейндерс обеспечивают тот самый контроль, за который Гвардиолу одновременно и любят, и ненавидят.

История противостояния говорит сама за себя: «Манчестер Сити» выиграл у «Фулхэма» 18 последних очных матчей, регулярно оформляя минимум два гола за игру. Кроме того, на «Крэйвен Коттедж» в мае 2025 года спокойно победил со счётом 2:0. Система Гвардиолы с регулярными перегрузами в центре поля и рывками Холанда в зону между центральным и крайним защитниками — токсичнейшая комбинация именно для такой обороны, как у «Фулхэма».

На стороне хозяев — отличная домашняя серия и свежесть от недельного графика подготовки. На стороне гостей — превосходство в классе, глубина скамейки и монструозная статистика личных встреч. В такой конфигурации логичнее всего играть не на исход в чистом виде, а на голы. И голы «Сити». Даже на фоне шероховатостей команда Гвардиолы почти в каждом туре генерирует высокий xG и моменты для Холанда.

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» в матче с «Фулхэмом» больше 2 мячей за 2.24.