«Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Веселье там, где эти двое

2 декабря в матче 14-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» примет «Тоттенхэм Хотспур» на «Сент-Джеймс Парк». Начало — в 23:15 мск. Обе команды идут в плотной середине турнирной таблицы, у обеих по 18 очков после 13 туров. «Шпоры» выше из-за разницы мячей, а «сороки» только что вернулись в еврокубковую гонку после разгрома «Эвертона» — 4:1.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» 2 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.72, что равно приблизительно 58% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики ожидают открытый футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.70.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

Встреча двух команд, которые формально стоят в одной очереди за еврокубками, но эмоциональный фон вокруг них совершенно разный. «Ньюкасл» Эдди Хау только что разнёс «Эвертон» (4:1), сняв проклятие выездов и укрепив ощущение, что обновлённая версия команды с Аароном Рамсдейлом в воротах и Маликом Тшау в центре обороны снова становится неприятным соперником для любого.

При этом «сороки» давно превратили «Сент-Джеймс Парк» в крепость: шесть побед подряд в АПЛ, в каждой — минимум два забитых мяча. Бруну Гимарайнс снова тащит в центре поля, Льюис Майли добавляет энергии из глубины, Ник Вольтемаде превратился в системного форварда, который не только забивает, но и связывает атаки. Дважды отличившийся на «Хилл Дикинсон» Тшау усилил игру на стандартах. Это важно в матчах с командой, которая регулярно проваливается в борьбе в собственной штрафной.

Кадровая ситуация у хозяев, однако, далека от идеала. За бортом остаются Киран Триппьер и Йоан Висса, не поможет и Уильям Осула. Под вопросом готовность Свена Ботмана, плюс свежая травма Ника Поупа, из-за которой шанс получил Рамсдейл. Но Хау уже показал во встрече с «Эвертоном», что умеет перекраивать структуру ради баланса: Тино Ливраменто и Льюис Холл закрывают фланги, а плотный центр с Гимарайнсом и Майли компенсирует потери опытом и объёмом работы без мяча.

«Тоттенхэм» Томаса Франка, наоборот, едет на север Англии после болезненного домашнего поражения от «Фулхэма» (1:2), где Гульельмо Викарио допустил очередную серьёзную ошибку и был освистан своими болельщиками. Это уже 10-е домашнее поражение «шпор» в АПЛ за календарный год, а в текущем чемпионате у команды всего две победы в девяти последних турах. На это накладывается тяжёлая неделя с проигранной перестрелкой с «ПСЖ» (3:5) в Лиге чемпионов. Эмоций много, очков мало.

А состав лондонцев всё ещё далёк от оптимального. Едва ли до «Ньюкасла» успеют восстановиться Джеймс Мэддисон и Деян Кулушевски, по-прежнему в лазарете Доминик Соланке и Ив Биссума. Раду Дрэгушин только возвращается после тяжёлой травмы. В атаке ставка делается на Коло Муани и Кудуса, которые способны разорвать любую линию обороны один в один. Но без Мэддисона и Биссума «шпоры» теряют контроль в центре и вынуждены играть в слишком открытый, рискованный футбол.

Тут и рождается сценарий. «Ньюкасл» дома агрессивно прессингует и разгоняет переходные фазы при подключении фулбеков. «Тоттенхэм» упрямо выходит из-под давления через короткий пас и регулярно рискует. На фоне гола «Фулхэма» после просчёта Викарио говорить о надёжности гостевой обороны сложно. В то же время скорость нападающих дают гостям очень высокие шансы забить хотя бы один.

Статистика тоже подталкивает к голевому матчу. В 10 последних выездных играх АПЛ с участием «Тоттенхэма» стабильно проходит «тотал больше 1.5 мяча», а «Ньюкасл» забивает дома в 20 из 21 последних встреч. Лобовая ставка «обе забьют» идёт со скромным коэффициентом, поэтому мы предлагаем ещё проверить «тотал больше 2.5 мяча». Так было в семи из девяти прошлых официальных встреч соперников.

Ставка: обе команды + тотал больше 2.5 мяча в матче «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» за 2.08.