АПЛ: «Манчестер Сити» гонится за «Арсеналом», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» устраивают шоу

На этой неделе еврокубковых матчей не будет, одн отдыхать клубам некогда. В английской Премьер-лиге проведут встречи 14-го тура. Сегодня, 2 декабря, следим за играми «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» и «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Должно быть интересно.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

Встреча двух команд, которые формально стоят в одной очереди за еврокубками, но эмоциональный фон вокруг них совершенно разный. «Ньюкасл» Эдди Хау только что разнёс «Эвертон» (4:1). «Тоттенхэм» Томаса Франка, наоборот, едет на север Англии после болезненного домашнего поражения в матче с «Фулхэмом» (1:2), где Гульельмо Викарио допустил очередную серьёзную ошибку и был освистан своими же болельщиками.

Состав лондонцев всё ещё далёк от оптимального. Без Мэддисона и Биссумы «шпоры» теряют контроль в центре и вынуждены играть в слишком открытый, рискованный футбол. Тут и рождается сценарий. «Ньюкасл» дома агрессивно прессингует и разгоняет переходные фазы при подключении фулбеков. «Тоттенхэм» упрямо выходит из-под давления через короткий пас и регулярно рискует.

Статистика подталкивает к голевому матчу. В 10 последних выездных играх АПЛ с участием «Тоттенхэма» стабильно проходит «тотал больше 1.5 мяча», а «Ньюкасл» забивает дома в 20 последних встречах из 21. Лобовая ставка «обе забьют» идёт со скромным коэффициентом, поэтому мы предлагаем ещё проверить тотал больше 2.5 мяча. Так было в семи из девяти прошлых официальных матчей соперников.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити»

«Фулхэм» под руководством Марку Силвы по-тихому вылезает из зоны нервозного существования. В последних пяти официальных матчах – четыре победы, в том числе мощный выезд к «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) и сухие 3:0 дома с «Вулверхэмптоном». При этом ресурсов у хозяев не так много. Энтони Робинсон и Родриго Мунис получили серьёзные травмы и останутся вне игры минимум до зимы.

«Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы едет в Лондон после нервной, но очень важной победы в матче с «Лидсом» (3:2), где команда умудрилась растерять преимущество с 2:0 и всё же дожать соперника на последних минутах. По качеству состава «горожане» по-прежнему на голову выше почти любого соперника лиги. В атаке всё крутится вокруг Эрлинга Холанда и Фила Фодена, которые тащат команду.

На стороне хозяев — отличная домашняя серия и свежесть от недельного графика подготовки. На стороне гостей — разница в классе, глубина скамейки и монструозная статистика личных встреч. В такой конфигурации логичнее всего играть не на исход в чистом виде, а на голы. И голы «Сити». Даже на фоне шероховатостей команда Гвардиолы почти в каждом туре генерирует высокий xG и моменты для Холанда.

Экспресс на матчи АПЛ 2 декабря 2025 года

Ставка 1: обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» за 2.08.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» в матче с «Фулхэмом» больше 2 мячей за 2.24.

Общий коэффициент: 2.08 х 2.24 = 4.65.