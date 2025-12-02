Плохие новости для «Барселоны» и жертва «Ювентуса»: экспресс на футбол

На этой неделе еврокубковых турниров не будет, но отдыхать некогда. Слоты займёт внутренняя арена. В Германии и Италии проводят матчи национальных кубков, а в Испании — перенесённые встречи 19-го тура. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико»

У «Барселоны» всё не слава богу. Команда выдала победную серию в чемпионате Испании, ликвидировав отставание от мадридского «Реала». Самое время получить 0:3 от «Челси» в Лиге чемпионов и опуститься на 18-е место! График плотный, а состав у Ханс-Дитера Флика не самый глубокий. Последствия ухода Иньиго Мартинеса не перекрыты. В атаке сильно не хватает Педри.

«Атлетико» завалил старт сезона, зато к концу осени набрал страшный ход. Мадридцы штампуют победу за победой и очень мало пропускают. Сели на хвост лидерам чемпионата Испании, отставание минимальное. В принципе, «Атлетико» уже сейчас в чемпионской гонке, однако победа в матче с каталонцами обострит ситуацию и определённо добавит футболистам уверенности.

И шансы гостей кажутся как минимум не хуже. Достаточно вспомнить два последних выездных матча в Барселоне: 2:1 – в первом круге Примеры и 4:4 – в первой встрече полуфинала Кубка Испании. Линия даёт шанс заиграть Х2 за отличный коэффициент 2.05. Ещё нам нравится ИТБ 1.5 гола «Атлетико» за 2.35. Риск выше, однако оборона хозяев в последнее время часто сбоит.

Прогноз на матч «Боруссия» Д — «Байер»

Календарь Бундеслиги вступил в сговор с жеребьёвкой Кубка Германии и подкинул нам немножко веселья. Дортмундская «Боруссия» и «Байер» сойдутся во второй раз за трое суток. 29 ноября они дали концерт в чемпионате Германии, а во второй день зимы выступят на бис. Здесь точно будет проигравший, кубковый формат не оставляет шансов на ничью.

Конечно, большой вопрос, насколько соперникам нужен Кубок Германии в нынешнем состоянии. Длина скамейки у них далеко не самая впечатляющяя, график в современном футболе невероятно плотный, а в Бундеслиге претендентов на зону Лиги чемпионов огромное количество. «Бавария» оторвалась и вряд ли отдаст золото, зато со второй по седьмую строчку всё очень близко.

Есть подозрение, что составы соперников будут сильно отличаться от тех, что мы видели накануне в чемпионате Германии. А значит, ставить на исход попросту опасно. Единственное – при таких исходных данных есть смысл сыграть против линии. А на проход «Байера» дают отличный коэффициент 2.55. Ему и отомстить за 1:2 в очной встрече накануне нужно, и дела в последнее время стали налаживаться.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Удинезе»

Тяжела ты, шапка Мономаха! То есть первые недели Лучано Спаллетти в Турине выдались ожидаемо нервными и хлопотными. В чемпионате Италии хватает осечек, что мешает ворваться в группу лидеров. А ведь уровень соперников позволял рассчитывать на большее. Но туринцы сейчас не готовы стабильно обыгрывать уступающих в классе оппонентов.

Пожалуй, в этом и кроется шанс «Удинезе». Гости поразительно стабильны: выдают очередной крепкий сезон в середине турнирной таблицы. На зону еврокубков не претендуют, за выживание не борются. Знают себе цену. Что в такой ситуации способно превратить ещё один ровный сезон в нечто большее? Правильно: Кубок Италии.

Есть подозрение, что нынешнему «Ювентусу» вообще не до Кубка Италии. Надо исправлять ситуацию в Серии А, чтобы не остаться без Лиги чемпионов на будущий год. И выходить в плей-офф ЛЧ, чтобы получить призовые от УЕФА. Так что ожидаем солидную ротацию от фаворита. ИТМ 2 голов «Ювентуса» за 1.85 на таком фоне видится надёжной ставкой.

Экспресс на футбол 2 декабря 2025 года

Ставка 1: «Барселона» не выиграет у «Атлетико» за 2.05.

«Барселона» не выиграет у «Атлетико» за 2.05. Ставка 2: проход «Байера» в матче с дортмундской «Боруссией» в Кубке Германии за 2.55.

проход «Байера» в матче с дортмундской «Боруссией» в Кубке Германии за 2.55. Ставка 3: ИТМ 2 голов «Ювентуса» в матче с «Удинезе» за 1.85.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.55 х 1.85 = 9.67.