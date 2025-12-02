«Арсенал» — «Брентфорд». Не сегодня, Гвардиола

3 декабря в матче 14-го тура АПЛ «Арсенал» примет «Брентфорд» на «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. Это лондонское дерби и дуэль лидера чемпионата Англии с крепким середняком. «Канониры» идут первыми с отрывом от преследователей, а «пчёлы» держатся в топ-10 и далеко не всем дают себя в обиду.

Коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Брентфорд» 3 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно равно 76% вероятности. Успех «Брентфорда» идёт примерно за 9.70, ничья оценивается около 5.30.

При этом аналитики ожидают приличную результативность. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент в районе 2.10.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Брентфорд»

Очная встреча лидера АПЛ с одной из самых интересных команд второго эшелона. «Арсенал» после боевой ничьей с «Челси» (1:1 при игре в большинстве с 38-й минуты) сохранил первое место и комфортный отрыв от «Манчестер Сити» и того же «Челси». Для подопечных Микеля Артеты это уже не просто хороший старт, а претензия на золотые медали.

Команда Микеля Артеты выходит на матч с феноменальным уровнем уверенности. Победа в дерби с «Тоттенхэмом» (4:1), затем — яркие 3:1 с «Баварией» в Лиге чемпионов и выезд на «Стэмфорд Бридж», где «канониры» пусть и не дожали «Челси», но, по крайней мере, продолжили набирать очки. Они почти идеально выглядят в позиционной атаке и прессинге, а дома проигрывать не привыкли.

Минус — ситуация в обороне. Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс остаются вне игры, штабу приходится собирать линию защиты из Тимбера, Калафьори, Инкапье и Москеры. Леандро Троссард получил повреждение по ходу осеннего марафона, Кай Хаверц и Габриэл Жезус только подводятся после проблем со здоровьем. Однако при такой глубине состава это скорее вопрос ротации, нежели катастрофа.

В атаке «Арсенала» всё более чем солидно. Букайо Сака остаётся главной точкой креатива на фланге, Эберечи Эзе разнёс «Тоттенхэм» хет-триком и набрал сумасшедшую уверенность, Микель Мерино уже забивал в важных матчах вроде встречи с «Челси». Плюс Виктор Дьёкереш и Нони Мадуэке добавляют вариантов в завершающей стадии, а связка Райс — Субименди обеспечивает контроль в центре поля.

«Брентфорд» при Ките Эндрюсе — очень неприятный соперник. Команда идёт 10-й, забила уже 21 мяч при 20 пропущенных и не боится открытой игры. В позапрошлом туре «пчёлы» достойно бились, но всё же уступили «Брайтону» на выезде и слегка притормозили после хорошего рывка. Их главный козырь — домашний стадион.

Главная угроза — Игор Тьяго, второй бомбардир АПЛ. 11 голов в 13 турах, причём он регулярно забивает и топ-клубам. Ему помогают Данго Уаттара и Кевин Шаде, растягивающие оборону за счёт скорости, Джордан Хендерсон отвечает за первую передачу и стандарты, а Егор Ярмолюк выполняет большой объём грязной работы в центре.

Однако такая смелая манера игры неизбежно оставляет зоны за спинами защитников. На дистанции в 90 минут именно эти зоны и должны стать ключевым фактором. «Арсенал» во встречах с «Баварией» и «Тоттенхэмом» показал, насколько убийственно использует зазоры между линиями, а дома команда Артеты очень мало позволяет даже более мастеровитым соперникам.

Наконец, фактор календаря. Для «Арсенала» это четвёртый сложный матч за полторы недели, и логично ожидать более осторожного футбола — без лишнего риска в обороне. «Брентфорд» же в гостях проиграл больше половины встреч и на «Эмирейтс» наверняка сделает ставку на аккуратный блок и редкие выпады, а не на обмен ударами. Всё это складывается в сценарий сухой победы фаворита.

Ставка: «Арсенал» победит «Брентфорд» и не пропустит за 2.10.