Ливерпуль — Сандерленд: прогноз и ставка на матч АПЛ 3 декабря 2025 года, смотреть онлайн, прямая трансляция, счёт, голы

«Ливерпуль» — «Сандерленд». Пахнет очередной сенсацией
Алексей Анисимов
«Ливерпуль» — «Сандерленд»: прогноз на матч
Кто сказал, что команда Слота — безоговорочный фаворит?

3 декабря в матче 14-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Сандерленд». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток запланирован на 22:15 мск. Чемпион под руководством Арне Слота принимает главную сенсацию — команду Режиса Ле Бриса, уверенно обосновавшуюся в верхней части таблицы.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Сандерленд» 3 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.37, что составляет приблизительно 70% вероятности. Победа «Сандерленда» оценивается коэффициентом 9.10. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

При этом аналитики как раз ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Сандерленд»

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Сандерленд
Сандерленд
Очная встреча соседей по верхней части таблицы. У «Сандерленда» 22 очка и шестое место, у «Ливерпуля» 21 очко и восьмая строчка. Для Слота это шанс слегка притушить разговоры об отставке и подтянуться к зоне Лиги чемпионов, для Ле Бриса — возможность доказать, что его команда всерьёз намерена задержаться в английской элите и, может, побороться за попадание в еврокубки.

Ещё неделю назад «Ливерпуль» был в свободном падении: девять поражений в 12 матчах во всех турнирах, болезненные 0:3 во встрече с «Манчестер Сити» и 1:4 — в игре с ПСВ. Победа 2:0 в матче с «Вест Хэмом» с голами Александера Исака и Коди Гакпо лишь наметила разворот, но не стерла вопросов к обороне и работе на стандартах — здесь мерсисайдцы пока худшие в лиге.

«Сандерленд» Ле Бриса живёт на другом полюсе эмоций. Новичок АПЛ уже успел влюбить в себя нейтральных болельщиков агрессивным футболом и характером: чего стоит камбэк с 0:2 на 3:2 в матче с «Борнмутом». Ось Энцо Ле Фе — Гранит Джака — Брайан Бробби задаёт темп и в созидании, и в прессинге. Трансферная кампания превратила «чёрных котов» в реального претендента на еврокубки.

Ключевой вопрос вечера: как «Ливерпуль» будет вскрывать насыщенную середину гостей? Вирц любит получать мяч между линиями, Гакпо и Исак — атаковать пространство за спинами фулбеков, и у Ле Бриса наверняка заготовлен план по сдерживанию этой тройки. В то же время стандарты и фланговые навесы «Сандерленда» — то, от чего нынешняя команда Слота может пострадать.

По составам лёгкий плюсик в сторону хозяев. Мохамед Салах получил передышку в Лондоне и должен вернуться в старт, а Вирц уже вышел против «Вест Хэма» и набирает форму после повреждения. У «Сандерленда» серьёзных потерь в атаке нет, костяк с Ле Фе, Изидором и Бробби в строю, что позволяет Ле Брису не отказываться от смелой схемы 4-3-3 даже на «Энфилде».

Сценарий просматривается следующий. «Ливерпуль» будет долго владеть мячом и поддавливать, однако «Сандерленд» уже доказал, что способен кусаться в контратаках и использовать каждый провал в структуре соперника. При разности мячей 20:20 у мерсисайдцев и 17:13 — у гостей трудно представить закрытую игру, в которой кто-то уйдёт с нулём на табло.

Ставка: обе забьют в матче «Ливерпуль» — «Сандерленд» за 1.80.

