«Унион» — «Бавария». Чемпион всё помнит

3 декабря в матче 1/8 финала Кубка Германии встретятся «Унион» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Германии «Унион» — «Бавария» 3 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.30, что составляет приблизительно 75% вероятности. Победа «Униона» оценивается коэффициентом 9.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч Кубка Германии «Унион» — «Бавария»

Соперники встречались совсем недавно в чемпионате Германии. Четыре недели назад в Берлине разошлись миром — 2:2. «Баварии» пришлось дважды отыгрываться, от поражения удалось уйти только на 90+3-й минуте. Спас, разумеется, Гарри Кейн. Та игра прошла через три дня после тяжелого выезда в Париж и битвы с «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:1), где пришлось целый тайм трудиться вдесятером. Сил и эмоций на проходной матч Бундеслиги не осталось.

Однако «Бавария» явно запомнила своего обидчика. И предъявит долг к оплате. Дело в том, что подопечные Венсана Компани выдали рекордную выигрышную серию на старте сезона, сминая всё на своём пути. Остановить их смог только «Унион». Второй раз остаться без победы в матче со скромной командой на внутренней арене не в правилах рекордмайстера. Так что хозяевам, похоже, будет больно.

Та потеря очков для гостей ничего не изменила, ведь в остальных встречах они исправно добивались побед. Создали заметный отрыв от группы преследователей, на всех парах несутся к защите титула. Если так пойдёт дальше, во второй половине сезона можно будет поберечь силы и проводить широкую ротацию состава в Бундеслиге, чтобы не перегружать лидеров. Важный момент.

А что же «Унион»? Ну, крепкий середняк, что тут ещё скажешь. На зону еврокубков всерьёз не претендует (по крайней мере, на данный момент), за выживание не борется. Побед, ничьих и поражений примерно поровну, результативность по меркам Бундеслиги невысокая. Обученный, физически мощный коллектив.

До Лиги чемпионов у «Баварии» время есть. 29 ноября мюнхенцы гостили у «Санкт-Паули», 6 декабря примут «Штутгарт». График плотный, однако фавориту это даже на руку. Он к такому режиму привык и несколькими сильными резервистами обладает. А вот «Унион» в основном готовится в недельном цикле. И разрыв в классе между основой и запасными тут заметнее.

В общем, победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.80 напрашивается. Альтернатива — обе забьют за 1.72. Сомнения есть, так как речь идёт о кубковой игре, и изменения в составах способны повлиять на рисунок встречи, но в шести предыдущих очных противостояниях ставка непременно проходила.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.80.