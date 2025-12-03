«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Новые беды Аморима

4 декабря в матче 14-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «МЮ» — «Вест Хэм» 4 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 1.42, что составляет приблизительно 68% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 6.90 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.25 — около 18%.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» принципиально не хочет жить счастливой жизнью и пользоваться обстоятельствами. Или не может. Казалось бы: в еврокубки не попали, готовимся в недельном цикле, имеем кучу времени на тренировки и восстановление. Конкуренты постоянно отбирают очки друг у друга, допускают осечки, играют на несколько фронтов. Всё необходимое для того, чтобы начать зиму в зоне Лиги чемпионов, есть.

Вместо этого за победной серией наступает провал. Ноябрь завален напрочь. 2:2 с бьющимся за выживание «Ноттингем Форест», 2:2 с нестабильным «Тоттенхэмом», на десерт — 0:1 в матче с «Эвертоном» на своём поле. Семь очков потеряны в крайне комфортных условиях, вместо уверенного нахождения в топ-3 опустились в середину таблицы. Беда.

Впрочем, плотность запредельная, и нескольких побед подряд хватит для возвращения в группу полноценных претендентов на Лигу чемпионов. Крепкий «Кристал Пэлас» уже обыграли, даром что пропустили первыми (2:1). Другое дело, что говорить о стабильности применительно к «Манчестер Юнайтед» не получается. Показалось, что дела пошли на поправку? Впереди обязательно будет пара осечек с не самыми сильными оппонентами.

Знаете, как «МЮ» играл с «Вест Хэмом» в минувшем сезоне? Два матча — два поражения. 1:2 в Лондоне, 0:2 в Манчестере. Ну, может, просто такой уж выдался год и дело в маленькой выборке? Что ж, давайте увеличим её до пяти встреч. Станет только хуже: четыре поражения при одной-единственной победе. Хоть и весьма уверенной (3:0 при тен Хаге).

А ведь лондонцы после кошмарного старта приободрились, худо-бедно начав набирать очки. Поглядите на результативность: 3:1 с «Ньюкаслом», 3:2 с «Бёрнли», 2:2 с «Борнмутом». Всякое может случиться, но кажется, что лёгкой прогулки у фаворита тут быть не должно. Учитывая постоянные ошибки в обороне, пропустит и испытает проблемы. Лезть в большие форы точно не стоит.

На голы в обе стороны дают 1.67 — скучновато. ИТБ 1 гола «Вест Хэма» за 2.27 — интереснее. Если гости обойдутся одним мячом, произойдёт возврат. Ну и самый сбалансированный вариант — гол «Вест Хэма» во втором тайме за 2.20. «Манчестер Юнайтед» склонен включать активный прессинг и здорово выглядеть после перерыва, а затем подсаживаться. Лондонцы способны этим воспользоваться.

Ставка: гол «Вест Хэма» во втором тайме за 2.20.