Лацио — Милан, прогноз на матч Кубка Италии 4 декабря 2025, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, голы, счёт

«Лацио» — «Милан». Что, опять?!
Алексей Серяков
«Лацио» — «Милан»: прогноз на матч
Соперники сойдутся во второй раз, теперь в Кубке Италии.

4 декабря в матче 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Лацио» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Лацио» — «Милан» 4 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.14, что составляет приблизительно 47% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Прогноз на матч Кубка Италии «Лацио» — «Милан»

Итальянский календарь продолжает шутить, веселиться, а местами даже издеваться. Вот, например, «Лацио» с «Миланом». Сражались 29 ноября в одном из центральных матчей тура чемпионата Италии. А спустя трое суток сойдутся снова. Только не в Милане, а в Риме. Не в 22:45, а в 23:00. И не в Серии А, а в Кубке Италии. Ну, хоть разбирать соперника так подробно не придётся.

Есть большие сомнения, что стоит переоценивать значимость предыдущей игры. В том смысле, что на этот раз может пойти совсем другой футбол. Во-первых, Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри обладают колоссальным опытом, разбирать оппонента, подстраиваться и адаптироваться умеют. Во-вторых, календарь плотный, и ротация видится неизбежной. Разница в классе между основными и запасными у наших героев такая, что при пяти-шести заменах в основном составе наполнение окажется принципиально иным.

Есть и третье соображение. Весьма вероятно, «Милан» не будет упираться всеми силами в Кубке Италии. Сложится — замечательно, нет — чемпионат Италии гораздо важнее. Там «россонери» здорово стартовали и закрепились в группе лидеров. Что особенно приятно — абсолютного у каждого конкурента хватает собственных проблем. Грубо говоря, претендентов много, но каждый из них уязвим. Шанс!

А вот для «Лацио» Кубок Италии, пожалуй, куда более значим. На фоне трансферного бана летом не укрепились, застряли в середине турнирной таблицы. Пошуметь в Кубке куда реальнее, чем переломить ситуацию в Серии А. Тем более с «Миланом» предстоит играть в родных стенах, перед своими болельщиками. Ещё один плюсик в копилку.

Поэтому мы предпочтём играть против линии. Благо букмекеры отдают заметное предпочтение гостям, коэффициент на победу «Милана» немного превышает двойку. Можно не мудрить и заиграть итоговый проход римлян в четвертьфинал с отличным коэффициентом 2.35. Мы же предпочтём подстраховаться. Выберем 1Х за 1.78. После основного времени может произойти всё что угодно, однако просто так соперника «Лацио» не отпустит.

Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.78.

