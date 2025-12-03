Будничная, но весёлая АПЛ: «Арсенал» убегает, «Ливерпуль» страдает

На этой неделе еврокубковых турниров не будет, но не спешите расходиться. Следим за АПЛ! Сегодня, 3 декабря, пройдут некоторые матчи 14-го тура английской Премьер-лиги. Выбрали самые интересные из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Сандерленд»

Очная встреча соседей по верхней части таблицы. У «Сандерленда» 22 очка и шестое место, у «Ливерпуля» 21 очко и восьмая строчка. Для Слота это шанс слегка притушить разговоры об отставке и подтянуться к зоне Лиги чемпионов, для Ле Бриса — возможность доказать, что его команда всерьёз намерена задержаться в английской элите и, может, побороться за попадание в еврокубки.

Ещё неделю назад «Ливерпуль» был в свободном падении: девять поражений в 12 матчах во всех турнирах. Победа 2:0 в матче с «Вест Хэмом» лишь наметила разворот, но не стёрла вопросы к обороне. «Сандерленд» Ле Бриса живёт на другом полюсе эмоций. Новичок АПЛ уже успел влюбить в себя нейтральных болельщиков агрессивным футболом и характером.

Сценарий просматривается следующий. «Ливерпуль» будет долго владеть мячом и поддавливать, однако «Сандерленд» уже доказал, что способен кусаться в контратаках и использовать каждый провал в структуре соперника. При разности мячей 20:20 у мерсисайдцев и 17:13 – у гостей трудно представить закрытую игру, в которой кто-то уйдёт с нулём на табло.

Прогноз на матч «Лидс» — «Челси»

Даже странно, что букмекеры оценивают шансы новичка элитного дивизиона так высоко. Нет, «Лидс» совсем не похож на пассажира и время от времени выдаёт солидные выступления под руководством нашего старого знакомого Даниэля Фарке. Однако с завершением лета результаты просели, и клуб опустился в зону вылета. На своём поле вроде бы удаётся цеплять очки, причём в основном за счёт обороны. Но есть нюанс.

«Челси» сейчас совсем не тот проблемный коллектив, что пару лет назад. Энцо Мареска постепенно настроил игру, добился слаженности ансамбля. Сильный центральный защитник, пожалуй, не помешал бы, а в остальном дела идут хорошо. Начиная с октября в АПЛ были добыты пять побед в шести турах. А 30 ноября календарь подбросил «Арсенал», который удалось задержать — 1:1.

С глубиной скамейки и качеством футбола тут полный порядок, достаточно вспомнить встречу с «Барселоной» в Лиге чемпионов (3:0). На выезде лондонцы прекрасны: 13 очков за шесть игр при 14 забитых мячах. Отдыхали, правда, на день меньше, но возможности для ротации есть. А значит, лобовая победа фаворита за 1.84 выглядит замечательно. Можно даже не мудрить и не усложнять.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд»

Очная встреча лидера АПЛ с одной из самых интересных команд второго эшелона. «Арсенал» после боевой ничьей с «Челси» (1:1 при игре в большинстве с 38-й минуты) сохранил первое место и комфортный отрыв от «Манчестер Сити» и того же «Челси». Для подопечных Микеля Артеты это уже не просто хороший старт, а претензия на золотые медали.

«Брентфорд» при Ките Эндрюсе — очень неприятный соперник. Команда идёт 10-й, забила уже 21 мяч при 20 пропущенных и не боится открытой игры. В позапрошлом туре «пчёлы» достойно бились, но всё же уступили «Брайтону» на выезде и слегка притормозили после хорошего рывка. Однако их главный козырь — домашний стадион. Плюс смелая манера игры неизбежно оставляет зоны за спинами защитников.

Дома команда Артеты очень мало позволяет даже более мастеровитым соперникам. Кроме того, для неё это четвёртый сложный матч за полторы недели, и логично ожидать более осторожного футбола — без лишнего риска в обороне. «Брентфорд» же в гостях проиграл больше половины матчей и на «Эмирейтс» наверняка сделает ставку на аккуратный блок и редкие выпады, а не на обмен ударами. Всё это складывается в сценарий сухой победы фаворита.

Экспресс на матчи АПЛ 3 декабря 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Ливерпуль» — «Сандерленд» за 1.80.

обе забьют в матче «Ливерпуль» — «Сандерленд» за 1.80. Ставка 2: «Челси» победит «Лидс» за 1.84.

«Челси» победит «Лидс» за 1.84. Ставка 3: «Арсенал» победит «Брентфорд» и не пропустит за 2.10.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.84 х 2.10 = 6.95.