«Реалу» портят жизнь, «Металлург» выдаёт на бис: прогнозы и ставки на спорт

Лиги чемпионов на этой неделе не будет, но не спешите расстраиваться. Кое-что интересненькое календарь нам всё-таки приготовил. Сегодня, 3 декабря, следим за матчами чемпионата Испании по футболу «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид и Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» — «Металлург».

Прогноз на матч «Атлетик» Бильбао — «Реал» Мадрид

Календарь чемпионата Испании — интересная штука. В последние дни ноября отыграли 14-й тур. Что ж, пора переходить к 19-му! Да ещё и не всем. В середине недели нас ожидают битвы грандов: «Барселона», «Атлетико», мадридский «Реал» и примкнувшие к ним гордые баски из «Атлетика» сойдутся или уже сошлись в очных встречах. Все остальные наблюдают на расстоянии. Всё из-за Суперкубка, который будет позднее.

Вот поэтому, собственно, подопечные Хаби Алонсо и отправляются в Бильбао. Надо сказать, отправляются в хорошем настроении. Скандалы и шумиха в СМИ потихоньку утихают. Винисиус вернулся в состав ещё в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:3), а Килиан Мбаппе вообще оформил покер. Однако гостить в Бильбао — удовольствие сомнительное.

В родных стенах «Атлетик» всегда готов прищучить зазевавшегося гранда. Только дай волю. Достаточно сказать, что в четырёх последних очных встречах в Бильбао хозяева добыли две победы. Так что лезть в исходы, пожалуй, не решимся. А вот тотал меньше 2.5 гола за 2.10 заиграем с удовольствием. Логика элементарная: ставка доезжала в семи из восьми предыдущих случаев. Единственное исключение — 2:1 ровно год назад.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Металлург Мг Магнитогорск

Вторая серия противостояния двух сильных команд с Урала за две недели. Первая удалась на славу. Такой сюжет вполне можно увидеть в кино, а мы наблюдали за этим в прямом эфире. Дело закончилось трудовой и волевой победой «Металлурга» со счётом 5:4. Шесть шайб в заключительном периоде, две из них — в пустые ворота. Голы на любой вкус: равные составы, большинство, меньшинство. Красота, да и только.

Есть подозрение, что теперь результативность будет пониже. Всё же из раза в раз выдавать фейерверки сложно, а «Автомобилисту» сейчас явно надо подсобраться. Турне по Казахстану и Дальнему Востоку принесло результаты ниже ожидаемого. Вернулись в строй гостевыми матчами с проблемными командами — «Спартаком» и «Сибирью». Теперь ждёт финальный босс.

«Металлург» с запасом возглавляет сводную турнирную таблицу КХЛ, исправно выдаёт победные серии, а сделать проблему из высоких отношений Андрея Разина с Евгением Кузнецовым у журналистов не выходит. Атмосфера внутри в порядке. Подопечные Николая Заварухина на своём льду выступают добротно, однако не более того. А вот «Металлург» оторвался от других представителей на Востоке во многом благодаря шикарным результатам вдали от родных пенатов. Победу «Металлурга» с нулевой форой можно взять с крепким коэффициентом 1.80.

Экспресс на спорт 3 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола в матче «Атлетик» — «Реал» за 2.10.

тотал меньше 2.5 гола в матче «Атлетик» — «Реал» за 2.10. Ставка 2: «Металлург» победит «Автомобилист» с нулевой форой за 1.80.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.80 = 3.78.