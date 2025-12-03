«Авангард» — «Сочи»: ох уж этот Дальний Восток

4 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» примет «Сочи» на «G-Drive Арене» в Омске. Стартовое вбрасывание — в 16:30 мск. Один из лидеров Восточной конференции подходит к игре после мощного выезда, победы в Магнитогорске и почти недели отдыха, тогда как команда Дмитрия Михайлова впопыхах завершает тяжёлый дальневосточный марш-бросок.

Коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Сочи» 4 декабря 2025 года

Букмекеры отдают серьёзное преимущество хозяевам. Коэффициент на победу «Авангарда» в основное время держится в районе 1.30, что соответствует примерно 73% вероятности. Ничья и овертайм оцениваются в 6.90, а победа «Сочи» — в 7.80.

При этом аналитики ждут результативный хоккей. Тотал больше 5.5 шайбы предлагается с коэффициентом 1.76, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.06. На победу «Авангарда» с форой (−2,5) можно найти коэффициенты в районе 2.10.

Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Сочи»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» идёт сейчас очень по-взрослому: в пяти последних матчах четыре победы, причём и над серьёзными соперниками тоже — здесь «Торпедо», «Лада», «Барыс» и «Металлург». За этот отрезок омичи забросили 22 шайбы, в среднем больше четырёх за игру, и лишь раз дали волю сопернику — в перестрелке с «Нефтехимиком» (5:6).

Козырь нынешнего «Авангарда» — глубина атаки. Связка Василий Пономарёв – Эндрю Потуральски регулярно решает матчи, Джованни Фьоре добавляет креатива и броска, а Александр Волков обеспечивает мощный форчекинг и работу на пятаке. В воротах стабильно надёжен Никита Серебряков, позволяющий системе Буше играть смелее в чужой зоне.

«Сочи» при Михайлове остаётся командой с высоким разбросом качества. В том смысле, что есть яркие отрезки и победы, как, например, над «Салаватом Юлаевым» и «Амуром», но баланс в целом тревожный. До выезда на Дальний Восток было восемь поражений в 10 матчах. Особая боль — оборона и игра в меньшинстве, что на фоне омичей с их спецбригадами выглядит не проблемой, а катастрофой.

Главная надежда гостей — Илья Самсонов. В Хабаровске он вытащил «сухую» победу, сделав 39 сейвов, и фактически в одиночку принес команде два очка. Ранее было микроповреждение, однако голкипер уже вернулся в строй и постепенно набирает форму. Без его топ-уровня сочинцам в Омске будет очень тяжело удержаться в игре.

Расклад по физике и календарю тоже в пользу хозяев. «Авангард» после победы в Магнитогорске получил паузу и спокойно готовился к домашней серии. «Сочи» же 30 ноября играл в Хабаровске с «Амуром», 2 декабря — во Владивостоке с «Адмиралом», а уже 4 декабря должен выйти на лёд в Омске. Три тяжёлых выездных матча с перелётами через полстраны — это неминуемый удар по свежести и концентрации.

История очных встреч — тоже за «ястребов»: четыре последних матча выиграли они. Причём дома омичи прошлой зимой выписали «Сочи» 6:0, а в сезоне до того на своём льду сделали 8:3. Общая разница последних же четырёх игр — 20:7 в пользу омского клуба, и это хорошо иллюстрирует разницу в классе и глубине между нынешними версиями команд.

На дистанции «Сочи» может зацепиться благодаря Самсонову и ошибкам хозяев, но совокупность факторов — форма «Авангарда», спецбригады, качество топ-звена и тяжёлый календарь гостей — тянет сценарий к уверенной победе принимающей стороны в основное время. Логично играть не просто «П1», а победу с перевесом в две шайбы и больше.

Ставка: победа «Авангарда» над «Сочи» с форой (-2) за 1.72.