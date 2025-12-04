Скидки
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм: прогноз и ставки на матч 4 декабря, где смотреть бесплатно, какой канал, составы, голы, счёт

«Манчестер Юнайтед» просто не умеет жить спокойно: экспресс на футбол
Алексей Серяков
Экспресс на футбол 4 декабря 2025 года
А «Лацио» и «Милан» встречаются опять, но уже в Кубке Италии.

Лиги чемпионов и других еврокубков на этой неделе нет, но скучать не приходится. В английской Премьер-лиге очередной тур, а в Италии выделили время под национальный кубок. Делаем прогнозы на матчи и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» принципиально не хочет жить счастливой жизнью и пользоваться обстоятельствами. Или не может. Казалось бы: в еврокубки не попали, готовимся в недельном цикле, имеем кучу времени на тренировки и восстановление. Конкуренты постоянно отбирают очки друг у друга, допускают осечки, играют на несколько фронтов. Всё необходимое для того, чтобы начать зиму в зоне Лиги чемпионов, есть. Вместо этого за победной серией наступает провал.

Плотность запредельная, и нескольких побед подряд хватит для возвращения в группу полноценных претендентов на Лигу чемпионов. Но получится ли? Знаете, как «МЮ» играл с «Вест Хэмом» в минувшем сезоне? Два матча — два поражения. 1:2 в Лондоне, 0:2 в Манчестере. А ведь лондонцы после кошмарного старта приободрились, худо-бедно начав набирать очки. Поглядите на результативность: 3:1 с «Ньюкаслом», 3:2 с «Бёрнли», 2:2 с «Борнмутом».

На голы в обе стороны дают 1.67 — скучновато. ИТБ 1 гола «Вест Хэма» за 2.27 — интереснее. Если гости обойдутся одним мячом, произойдёт возврат. Ну и самый сбалансированный вариант — гол «Вест Хэма» во втором тайме за 2.20. «Манчестер Юнайтед» склонен включать активный прессинг и здорово выглядеть после перерыва, а затем подсаживаться. Лондонцы способны этим воспользоваться.

Прогноз на матч «Лацио» — «Милан»

Кубок Италии . 1/8 финала
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Итальянский календарь продолжает шутить, веселиться, а местами даже издеваться. Вот, например, «Лацио» с «Миланом». Сражались 29 ноября в одном из центральных матчей тура чемпионата Италии. А спустя трое суток сойдутся снова. Только не в Милане, а в Риме. Не в 22:45, а в 23:00. И не в Серии А, а в Кубке Италии. Ну, хоть разбирать соперника так подробно не придётся.

Есть большие сомнения, что стоит переоценивать значимость предыдущей игры. В том смысле, что на этот раз может пойти совсем другой футбол. Во-первых, Аллегри и Сарри обладают колоссальным опытом, разбирать оппонента, подстраиваться и адаптироваться умеют. Во-вторых, календарь плотный, и ротация видится неизбежной.

Есть и третье соображение. Весьма вероятно, «Милан» не будет упираться всеми силами в Кубке Италии. Сложится — замечательно, нет — чемпионат Италии гораздо важнее. Там «россонери» здорово стартовали и закрепились в группе лидеров. А вот для «Лацио» Кубок Италии, пожалуй, куда более значим. Пошуметь тут — реальная возможность взять хоть что-то в нынешнем сезоне.

Экспресс на футбол 4 декабря 2025 года

  • Ставка 1: гол «Вест Хэма» во втором тайме матча с «МЮ» за 2.20.
  • Ставка 2: «Лацио» не проиграет «Милану» за 1.78.

Общий коэффициент: 2.20 х 1.78 = 3.91.

