КХЛ: «Авангард» воспользуется подарком, «Локомотив» разведут на голы

До декабрьской паузы осталось совсем немного, но пока что регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 4 декабря, состоятся очередные матчи. Выбрали самые яркие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Авангард» — «Сочи»

Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2025, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ХК Сочи Сочи

«Авангард» идёт сейчас очень по-взрослому: в пяти последних матчах четыре победы, причём и с серьёзными соперниками тоже — здесь «Торпедо», «Лада», «Барыс» и «Металлург». За этот отрезок омичи забросили 22 шайбы, в среднем больше четырёх за игру, и лишь раз дали волю сопернику — в перестрелке с «Нефтехимиком» (5:6).

«Сочи» при Михайлове остаётся командой с высоким разбросом качества. В том смысле, что есть яркие отрезки и победы, как, например, во встречах с «Салаватом Юлаевым» и «Амуром», но баланс в целом тревожный. До выезда на Дальний Восток было восемь поражений в 10 матчах. Особая боль — оборона и игра в меньшинстве, что на фоне омичей с их спецбригадами выглядит не проблемой, а катастрофой.

На дистанции «Сочи» может зацепиться благодаря Самсонову и ошибкам хозяев, однако совокупность факторов — форма «Авангарда», спецбригады, качество топ-звена и тяжёлый календарь гостей — тянет сценарий к уверенной победе принимающей стороны в основное время. Логично играть не просто П1, а победу с перевесом в две шайбы и больше. Это подарок для омичей.

Прогноз на матч «Амур» — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2025, четверг. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Локомотив Ярославль

«Амур» подойдёт к матчу с «Локомотивом» в тревожном, но не безнадёжном состоянии. Теперь уже команда Александра Андриевского после ярких побед в матчах с грандами увязла в серии поражений. Возвращение домой не помогло — недавно болезненно уступила минскому «Динамо» по буллитам. Дома хабаровчане умеют навязывать темп, а связка Свечников – Лихачёв создаёт моменты почти из ничего. В воротах относительно надёжен Дорожко.

«Локомотив» при Бобе Хартли остаётся одним из фаворитов лиги и действующим чемпионом, однако сейчас переживает непростой отрезок. Поражение в матче со СКА в овертайме лишь подчеркнуло нестабильность, а в последнем очном матче с «Амуром» ярославцы неожиданно пропустили шесть шайб. Дома! В обороне заметна потеря Сергеева, выбывшего до конца сезона, а впереди слишком многое завязано на вдохновении Радулова и Шалунова. Календарь не щадит, нагрузка на лидеров растёт.

На Дальнем Востоке «Локомотив» сразу после тяжёлой битвы со СКА получает длинный перелёт и раннее начало матча, тогда как «Амур» второй раз подряд играет дома и лучше адаптирован к местному времени. У хозяев есть скорость и контратака, у гостей — глубина состава и опыт чемпионских серий. Ждать осторожной вязкой встречи сложно: их недавняя перестрелка в Ярославле показала, как дело легко может уйти в обмен голами. Здесь логично смотреть в сторону тотал больше 5 шайб.

Экспресс на матчи КХЛ 4 декабря 2025 года

Ставка 1: победа «Авангарда» в матче с «Сочи» с форой (-2) за 1.72.

победа «Авангарда» в матче с «Сочи» с форой (-2) за 1.72. Ставка 2: тотал больше 5 шайб в матче «Амур» — «Локомотив» за 1.88.

Общий коэффициент: 1.72 х 1.88 = 3.23.