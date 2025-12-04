Битва в Грозном: «Оренбург» проверит Черчесова

5 декабря на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном «Ахмат» примет «Оренбург». Эта игра откроет программу 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток — в 19:00 мск.

Что думают букмекеры о матче 18-го тура РПЛ

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно составляет 53% вероятности. Ничья идёт за 3.65 (26%), а победа «Оренбурга» оценивается в 4.80 (21%).

Вместе с тем аналитики склоняются к нерезультативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.17. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.00.

Что происходит с «Ахматом»

Грозненцы провели первую часть сезона затяжными сериями: плохо, замечательно и снова плохо. Начали с трёх поражений, уволили главного тренера, выдали мощнейший отрезок под руководством Станислава Черчесова, поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы. С наступлением октября как отрезало. Пара кадровых потерь, естественно, была, а главной причиной видится проседание в физике.

Слишком часто игроки просто не успевали и проигрывали единоборства чаще привычного. Местами не везло, однако глобально смотреть за игрой «Ахмата» в октябре-ноябре в самом деле было сложно. Очки грозненцы набрали только с московским «Динамо», да ещё и пропускать стали не в пример больше привычного. Практически в каждой игре вынимали минимум два мяча, а от находящегося на дне таблицы «Сочи» получили четыре.

Впрочем, нажитого непосильным трудом в августе-сентябре хватает, чтобы находиться выше зоны стыков. Гордиться тут нечем, и тем не менее.

С чем к игре подходит «Оренбург»

Уральцы тоже сменили главного тренера и тоже немедленно приободрились. Победа всего одна, зато в матче с прямым конкурентом «Сочи» (3:1). Также выцепили парочку ничейных результатов — с «Крыльями Советов» (1:1) и «Балтикой» (0:0). Засушить калининградцев нынче мало кому удаётся. У «Оренбурга» вот получилось, моментов у подопечных Андрея Талалаева практически не было.

Следом дали бой ЦСКА. Положение рабочее: тяжеловато, но гораздо приятнее, чем было прежде. Находятся оренбуржцы в зоне стыков, даже имея кое-какой запас от зоны вылета. Если ещё и удастся разжиться очками во встрече с «Ахматом», настроение перед зимней паузы станет совсем хорошим. При Ильдаре Ахметзянове порядка в обороне стало больше.

Прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Оренбург» 5 декабря 2025 года

Извините, но перед нами классический матч за шесть очков. Последняя игра перед долгим перерывом с соседом по нижней части турнирной таблицы. Грозненцы в случае победы отодвинутся от зоны стыков, закрепятся в серединке. И уйдут в отпуск без лишних нервов и суеты. «Оренбург» — оторвётся от «Сочи» и «Пари НН».

С учётом возможностей и игровых склонностей обеих команд ожидать яркий футбол не приходится. «Ахмату» голы даются с трудом, «Оренбург» берёт своё подборами после забросов и стандартными положениями. В прошлом году в Грозном хозяева добились победы со счётом 1:0. Чего-то подобного стоит ожидать и на этот раз: у «Оренбурга» за пять последних выездов всего одно очко.

Логично выбирать между лобовой победой хозяев за 1.83 и тотал меньше 2.5 гола за 1.71. Второй вариант выглядит надёжнее. Грозненцы на своём поле проигрывают редко, однако нынешнее состояние не убеждает. Исключать низовую ничью никак нельзя, так что подстрахуемся.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола в матче «Ахмат» — «Оренбург» за 1.71.