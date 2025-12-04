Скидки
Прогноз и ставка на матч Брест — Монако 5 декабря 2025 года

«Брест» — «Монако». Головин прибьёт не только «ПСЖ»
Алексей Серяков
«Брест» — «Монако»: прогноз на матч
Монегаски закрыли кризис победой в матче с чемпионом. Полный вперёд!

5 декабря в матче 15-го тура французской Лиги 1 встретятся «Брест» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Франсис Ле Бле» в Бресте. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Брест» — «Монако» 5 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 43% вероятности. Победа «Бреста» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Франции «Брест» — «Монако»

Монегаски ловко начали сезон, в течение какого-то времени даже возглавляли погоню за «ПСЖ». Увы, короткая скамейка сказалась. Как только пошли ответственные матчи в Лиге чемпионов, игра на два фронта привела к потерям очков. Даже не просто к потерям, а у натуральной серии неудач. Смена тренера быстрых результатов не дала, положение стремительно ухудшается. Середина таблицы, даже до второй строчки было далековато.

Побед в Лиге 1 не видели с октября, когда перестреляли бьющийся за выживание «Нант». Дальше календарь стал гораздо сложнее: амбициозный новичок «Париж» (0:1) и прямые конкуренты. Оборона превратилась в решето, два разгромных поражения кряду — по 1:4 в матчах с «Лансом» и «Ренном». В Лиге чемпионов ведь тоже поводов для гордости немного. Одна победа за пять туров, да и там во встрече со скромным «Будё-Глимт» при доле везения (1:0). Монегаски находятся на самом краешке зоны плей-офф, а впереди «Галатасарай», мадридский «Реал» и «Ювентус». Если не прибавить, то можно и без евровесны остаться.

А тут ещё в гости едет «ПСЖ». Ну казалось бы — какие шансы? Ан нет! Добились трудовой победы со счётом 1:0, выстояли в меньшинстве. Что особенно приятно — голевой передачей отметился Александр Головин. 23 очка за 14 туров — не то чтобы сильный результат, но для борьбы за топ-4 этого достаточно. А там видно будет. В гонку вернулись.

Календарь дальше пойдёт попроще. Самое сложное позади. Вот, например, нынешний «Брест» тихо-мирно плетётся неподалёку от зоны вылета. Пару недель назад обыграл стоящий на вылет «Метц» (3:2), а в остальном — сплошь ничьи и поражения. На своём поле не блещет, в семи домашних матчах пропустил 11 мячей. Пожалуй, подходящий соперник для завершения неудачного отрезка.

Статистика противостояния полностью на стороне монегасков. Шесть побед в семи последних матчах — это серьёзно. Нижняя точка, хочется верить, пройдена, уже в прошлом туре с «ПСЖ» кое-какие поводы для сдержанного оптимизма просматривались. Лобовая победа гостей идёт с отличным коэффициентом 2.23. Если хотите рискнуть, рассмотрите П2 + тотал больше 2.5 мяча за 3.10. «Монако» — одна из самых зрелищных и результативных команд Лиги 1.

Ставка: «Монако» победит «Брест» за 2.23.

