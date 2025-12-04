Скидки
Прогноз на матч Лилль — Марсель 5 декабря 2025 года

«Лилль» — «Марсель». Коэффициент 3.55 на битву преследователей «ПСЖ»
Алексей Серяков
«Лилль» — «Марсель»: прогноз на матч
Три последние очные встречи закончились с одним и тем же счётом.

5 декабря в матче 15-го тура французской Лиги 1 встретятся «Лилль» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «Лилль» — «Марсель» 5 декабря 2025 года

Букмекеры не видят явного фаворита. Сделать ставку на победу «Лилля» предлагается с коэффициентом 2.60, что составляет приблизительно 43% вероятности. Победа «Марселя» оценивается коэффициентом 2.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Марсель»

Франция — Лига 1 . 15-й тур
05 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Лилль
Лилль
Не начался
Марсель
Марсель
А знаете, можно не выискивать сложные ставки и не углубляться в статистику. И просто поставить на лобовую ничью с замечательным коэффициентом 3.55. Аргументов достаточно. Первый и главный из них: соперники стоят друг друга. Крепкие и узнаваемые команды с чётким стилем, которые традиционно входят в группу преследователей «ПСЖ» и рассчитывают как минимум на попадание в зону Лиги чемпионов.

У «Марселя» пока дела обстоят чуть лучше. Как ни крути, а Роберто де Дзерби умеет ставить комбинационный футбол с контролем мяча и расшатывать позиционную оборону. В сентябре была серия из пяти побед, в ноябре выдали ещё один успешный отрезок. В предыдущий раз без гола уходили ещё летом. Моменты создаются исправно, а забивать есть кому. Сидят у «ПСЖ» на хвосте. Рассчитывают выскочить вперёд, если гегемону станет совсем скучно. Могли выйти в лидеры по итогам прошлого тура, но потеряли очки в матче с «Тулузой» (2:2).

«Лилль» находится подальше, хотя тоже вовсю сражается за зону Лиги чемпионов. В последний месяц не хватает стабильности, «доги» проиграли прямому конкуренту «Страсбургу» (0:2) и осевшей в середине турнирной таблицы «Ницце» (0:2). То густо, то пусто: здесь способны выдать 6:1, 1:0 и 4:2 с командами из нижней части таблицы за один месяц.

Второй момент: «Лилль» очень хорош в родных стенах, 16 очков за семь туров при одном-единственном поражении от «Лиона». Забивают «доги» на своём поле в среднем больше двух мячей. А «Марсель» опасен на выезде: 12 очков за семь матчей, больше только у «ПСЖ». Если два минуса дают плюс, то два плюса рискуют взаимоуравновеситься и обеспечить равенство.

Пункт третий даже немного напрягает. Дело в том, что три последние очные встречи обернулись ничьей. И неизменно со счётом 1:1! На него, кстати, можно поставить за 6.30. Если чуть увеличить выборку, получится пять ничьих в восьми предыдущих матчах. Настолько часто, что даже как-то подозрительно.

В общем, с точки зрения математики ничья с таким коэффициентом как минимум заслуживает внимания. Если хотите чего-то попроще, подумайте про тотал меньше 2.5 гола за 2.10. Всё просто: битва с прямым конкурентом, высокая цена ошибки, четыре низовых очных матча из пяти последних.

Ставка: ничья в матче «Лилль» — «Марсель» за 3.55.

