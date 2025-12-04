Скидки
Прогноз на матч Бенфика — Спортинг 5 декабря 2025 года

«Бенфика» — «Спортинг». Моуринью против букмекеров
Алексей Анисимов
«Бенфика» — «Спортинг»: прогноз на матч
Аналитики недооценивают атаку команд.

5 декабря в матче 13-го тура португальской Примейры «Бенфика» принимает «Спортинг» на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Старт — в 23:15 мск. Это прямое столкновение третьей и второй команд чемпионата Португалии.

У хозяев 28 очков (8–4–0, мячи 25:7), у гостей — 31 очко (10–1–1, 31:6). Ещё полгода назад эти клубы решали судьбу титула в очном матче, сейчас же продолжают погоню за лидирующим «Порту» и одинаково сильно нуждаются в очках.

Коэффициенты на матч «Бенфика» — «Спортинг» 5 декабря 2025 года

Букмекеры оценивают шансы почти как равные. Коэффициент на победу «Бенфики» находится в районе 2.60, на ничью — 3.30, на успех «Спортинга» — 2.65. Для классического лиссабонского дерби это абсолютно рабочая картина.

При этом аналитики не ждут безудержной перестрелки от матча прямых конкурентов. Тотал меньше 2.5 мяча идёт примерно за 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.02. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Спортинг»

Португалия — Примейра . 13-й тур
05 декабря 2025, пятница. 23:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Не начался
Спортинг
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Очная встреча, которая ещё весной решала судьбу чемпионства, теперь открывает зимний отрезок нового сезона. Тогда команды сыграли вничью 1:1 на «Да Луш» и вынесли интригу в последнюю туровую развязку. Титул в итоге забрал «Спортинг». Теперь у «Бенфики» другой главный тренер — Жозе Моуринью, а в «Спортинге» рулит Руй Боржеш, пришедший как раз по ходу прошлой кампании.

Под руководством Моуринью «Бенфика» постепенно становится всё более прагматичной, но по цифрам по-прежнему остаётся очень мощной в атаке. 25 забитых мячей при семи пропущенных за 12 туров, в среднем 2,1 гола за игру и ни одного поражения в чемпионате Португалии. Внушает!

Дома лиссабонцы выиграли три из четырёх последних матчей в разных турнирах с общей разностью 12:2, а по ходу ноября успели ещё и уверенно пройти «Атлетико Лиссабон» в Кубке Португалии (2:0). Тогда Жозе устроил фирменный разнос даже после победы. Явный сигнал, что планку внутри раздевалки он поднимает выше результата на табло.

«Спортинг» Боржеша подходит к дерби в образе чемпионской машины. В Примейре у клуба 10 побед в 12 турах и лучшая атака — 31 забитый при шести пропущенных. А на прошлых выходных удалось спокойно разобраться с «Эштрелой» (4:0). В Лиге чемпионов, кстати, тоже есть перспективы. Зелёно-белые недавно разобрали «Брюгге» (3:0), что позволило им подняться в топ-8.

Тактически нас ждёт столкновение двух команд, которые не любят отсиживаться у своих ворот. «Бенфика» с Моуринью не играет в откровенный «автобус» дома – ставка на высокий прессинг, быстрый отбор и резкие выходы в атаку. «Спортинг» в ответ предельно агрессивен без мяча, поднимает линию обороны к центру и охотно оставляет пространство за спинами защитников соперника, потому что доверяет своему прессингу и скорости группы атаки.

Статистика тоже подталкивает к голевому сценарию. В 10 последних домашних матчах «Бенфики» во всех турнирах в 80% случаев пробивался тотал больше 1,5 мяча. У «Спортинга» на выезде похожий профиль: минимум два гола в 9 из 10 игр. Плюс свежа память о прошлой весне, когда на «Да Луш» дерби за титул завершилось со счётом 1:1, а обе команды насоздавали моментов для большего.

С точки зрения баланса рисков здесь разумно довериться ставке «обе забьют». «Бенфика» дома обязана играть на победу — остальное серьёзно осложнит погоню за «Порту». Сидеть и оберегать нули команда Моуринью точно не будет. «Спортинг» же в нынешней конфигурации почти всегда находит свои моменты. Однако наверняка думает об удачном выступлении в Лиге чемпионов ради призовых. Ждать от гостей максимальной концентрации сложно.

Ставка: обе забьют в матче «Бенфика» — «Спортинг» за 1.80.

