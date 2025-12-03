Александр Пантожа — Джошуа Ван: только в стойке титул не забрать

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится последний номерной турнир года — UFC 323. В соглавном бою в наилегчайшем весе пройдёт титульный поединок — Александр Пантожа против Джошуа Вана. Два совершенно разных по стилю бойца. Кто же окажется сильнее?

Начало противостояния — ориентировочно в 7:30 мск. Посмотреть поединок UFC 323 в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Пантожа — Ван

Букмекеры считают фаворитом Пантожу. Поставить на чемпиона можно за 1.36, в то время как на Джошуа Вана — за 3.26.

На ТБ 4.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 2.19, а обратный исход доступен с котировкой 1.64.

Прогноз на бой Александр Пантожа — Джошуа Ван (07.12.2025)

А интересный бой предвидится! Пантожа — действующий чемпион, который защитил свой титул уже четыре раза. И, несмотря на возраст, только входит во вкус с каждым боем. Первые две защиты — решением судей, а потом пошли и досрочные победы. Да и вообще победная серия Александра уже восемь боёв насчитывает. Кажется, что он прибавляет постоянно.

Манера боя у Пантожи простая, но эффективная — перевод соперников в партер, работа на земле. Он не выходил в октагон с февраля, так что время как следует подготовиться у него было.

А важность лагеря сложно переоценить. Джошуа Ван — серьёзный противник. У него пять побед подряд. И удар, который может свалить с ног любого. Представитель Мьянмы вообще интересный персонаж. Для него это будет уже четвёртый бой за год. Много. Но если получается побеждать, то какие вопросы? К тому же сам Джошуа признаётся, что не уделяет особого внимания изучению противников перед боем. Ему куда больше нравится подбирать ключики уже по ходу противостояния. Звучит самонадеянно. Однако пока результат есть, это выглядит скорее экстравагантно.

Бокс Вана — серьёзная проблема для любого. 8,86 акцентированного удара за минуту — мощно. К тому же Пантожа не сказать что выделяется какими-то суперспособностями в защите. Бразилец пропускает, и даже немало. Так что план претендента прост и понятен — работа в стойке, давить, быть агрессивным и бить, бить, бить…

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. В партере дела у Джошуа куда хуже. И Пантожа будет этим пользоваться. Ван пойдёт вперёд рубиться и будет попадаться на тейкдауны. А дальше… Нет, ну защититься-то от приёмов, может, и получится. Но быстро подняться, не теряя сил и вистов в глазах судей — это навряд ли.

Кто в этом бою навяжет свою волю сопернику — тот и победит. То, что Ван компетентнее в стойке — факт. Как и то, что Пантожа укатает Джошуа на земле. Так что ответ на вопрос о победителе кроется именно здесь. И мы здесь за бразильца. Да, ему 35, в наилегчайшем весе это уже возраст заката, однако Александр, наоборот, прибавляет. Его многие недооценивают, а он отвечает на это победами. Кстати, Ислам Махачев вот поставил Пантожу в своём рейтинге сразу после себя. А это, знаете ли, признание.

Поставим здесь на ТМ 4.5 раунда. Ван хорош в стойке, но навязать свой стиль боя чемпиону не сможет. А на земле Александр решит все вопросы во второй половине противостояния. На опыте и классе. Однако к Джошуа стоит присмотреться. Возможно, его время ещё и настанет.

Ставка: ТМ 4.5 раунда за 1.64.