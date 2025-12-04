Мераб Двалишвили — Пётр Ян: надежды есть, но этого мало

Россиянину нужно достать из себя всё и даже больше.

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится последний номерной турнир года — UFC 323. В главном бою в легчайшем весе состоится титульный поединок — бой-реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном. Россиянин после сложнейшего периода в карьере снова добрался до титульника. Но выиграть предстоящее противостояние будет очень сложно.

Начало боя — ориентировочно в 8:00 мск. Посмотреть поединок UFC 323 в прямом эфире можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Двалишвили — Ян

Букмекеры считают явным фаворитом действующего чемпиона. Поставить на Мераба Двалишвили можно за 1.29, в то время как на Петра Яна предлагают коэффициент 3.75.

На полный бой можно сделать ставку с коэффициентом 1.36, а пари на досрочное завершение доступно с котировкой 3.00. Вероятность нокаута от одного из бойцов оценили в 4.40, а на завершение поединка приёмом можно поставить за 6.70.

Прогноз на бой Мераб Двалишвили — Пётр Ян (07.12.2025)

Итак, Пётр Ян преодолел кризис, выдал серию из трёх побед и получил второй шанс на титульный бой. При этом россиянина не слишком котируют аналитики, ведь мы помним первый бой Петра с Мерабом. Там Двалишвили шансов не оставил. Хотя есть смягчающее обстоятельство — травма руки у россиянина. Другой вопрос, что в своих последних боях Ян хоть и побеждал уверенно, но не оставил впечатления, что готов разобраться с чемпионом.

Однако не будем сбрасывать Петра со счетов. Двалишвили выглядит несколько самоуверенно, можно попробовать этим воспользоваться. Для Мераба это будет четвёртая защита титула за календарный год. Такого не было ни у кого и никогда! И это очень непростые условия — четвёртый лагерь за год, постоянная весогонка. Да, здоровьем от природы грузинский боец не обижен, мягко говоря. И всё же говорить, что Двалишвили в идеальной форме, мы бы не стали. А ведь его стиль построен на постоянном прессинге, давлении. Да что там говорить, его кардио просто на невероятном уровне. Как на нём скажется сложный график — посмотрим.

А ещё Двалишвили — рекордсмен по тейкдаунам. У него их 117, с огромным отрывом лидирует среди действующих бойцов. А ещё в этой весовой категории никто ранее не выигрывал 13 поединков подряд. Сплошь достижения у Мераба. Не затуманит ли разум слава?

Не думаем, что так произойдёт. Кажется, что с каждым боем Двалишвили прогрессирует, становится лучше. К примеру, в ударке. Важный компонент. У Яна положительная динамика тоже заметна, однако будем честны — пока Пётр «не тот». Но, может быть, получится показать свою лучшую версию в самый нужный момент.

Как Яну выиграть этот бой? Работать в своей манере, пользуясь пробелами в защите грузина. В боксе у него есть преимущество. Без партера, конечно, не обойдётся, однако в борьбе нужно стараться как можно быстрее вставать. А лучше не допускать тейкдаунов. Хотя это, конечно, легко только на словах. В чём ещё проблема — Двалишвили фантастически стоек. В защите у него есть пробелы, но нокаутировать его очень и очень сложно.

На что здесь ставить? Ну, по крайней мере, стоит ждать полный бой. Мераб должен понимать, что он не в идеальной форме, излишних рисков не будет. Ян же вряд ли сможет нокаутировать, он будет пробовать перебить соперника в стойке и избегать борьбы. Так его шансы будут выше. Однако мы всё же считаем, что победит Двалишвили. Уж очень он хорош. Поставим на успех Мераба решением судей.

Ставка: победа Двалишвили по очкам за 1.65.