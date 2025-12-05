Клуб, которому не занимать дерзости. «Сандерленд» готов к «Манчестер Сити»

6 декабря в матче 15-го тура АПЛ «Манчестер Сити» примет «Сандерленд» на «Этихад Стэдиум». Стартовый свисток — в 18:00 мск. Команда Пепа Гвардиолы идёт второй в лиге. Новичок из Сандерленда после мощного старта держится в зоне еврокубков и уже успел отнять очки у «Ливерпуля» на «Энфилде». Будет интересно!

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Сандерленд» 6 декабря 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.26, что равно приблизительно 74% вероятности. Победа «Сандерленда» оценивается коэффициентом 11.15. Ничейный исход можно найти в линии за 6.24.

При этом аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Сандерленд»

Встреча одной из самых мощных атак АПЛ с главной сенсацией сезона. «Манчестер Сити» перед этим устроил дикую перестрелку с «Фулхэмом» (5:4) и дожал «Лидс» (3:2), одержав четыре победы в пяти последних турах. У «Сандерленда» — ничья 1:1 на «Энфилде». Новички вели в счёте и были очень близки к исторической победе. Не хватило дотерпеть совсем чуть-чуть.

Под руководством Пепа Гвардиолы «Сити» остаётся машиной по созданию моментов. В чемпионате Англии команда забила уже 32 гола — в среднем 2,3 за матч. Эрлинг Холанд идёт по графику «Золотой бутсы», на его счету 15 мячей во всех турнирах, а Фил Фоден после дубля с «Фулхэмом» снова был в роли главного креативщика.

Обратная сторона — оборона «Сити». В АПЛ команда уже пропустила 16 мячей, а три из шести последних матчей проходили с тоталом больше 3.5 мяча. Те же 5:4 с «Фулхэмом», 3:2 с «Лидсом», до этого – качели с «Ньюкаслом» (1:2). Высокая линия, агрессивный прессинг и неидеальная форма обороны иногда превращают игры «горожан» в аттракцион: забьём больше, чем пропустим.

«Сандерленд» под руководством Режиса Ле Бриса — команда, которую уже всерьёз записывают в претенденты на еврокубки. Новичок лиги идёт шестым, имеет 23 очка после 14 туров и свежую ничью на «Энфилде», где длинными отрезками выглядел лучше действующего чемпиона. Этот сезон «чёрные коты» проводят дерзко: уже были победы над «Челси» и «Борнмутом», плюс серия из матчей без поражений против признанных грандов.

Стиль Ле Бриса — агрессивный прессинг, смелые выходы из-под давления и резкие переходы в атаку. Связка Энцо Ле Фе и Гранита Джаки задаёт темп в центре поля, а Брайан Бробби и Вильсон Изидор постоянно нагружают зону соперников между центральными защитниками и опорником. На «Энфилде» именно такой рисунок игры принёс гол Тальби и несколько очень острых контратак в концовке.

При этом календарь у «Сандерленда» зверский: выезд к «Ливерпулю» в среду, потом — к «Сити» на «Этихад» уже в субботу. Два тяжёлых матча подряд на поле топ-клубов, плюс разговоры о том, что уже в декабре команда может потерять сразу несколько игроков из-за Кубка Африки. Глубина состава у новичка заметно уступает манчестерской — ближе к концовке матча свежесть будет явно на стороне хозяев.

Сценарий напрашивается такой: «Сити» с первых минут забирает мяч и территорию, выжимая соперника к его штрафной. Но нынешний «Сандерленд» уже показал, что не ломается даже в атмосфере «Энфилда» и способен наказать за любую осечку. При текущем балансе — 32:16 по голам у хозяев и 21:17 у гостей — и регулярных матчах с высоким тоталом закрытую шахматную партию представить сложно.

С точки зрения рынка аккуратнее всего выглядит ставка на голы с обеих сторон. «Манчестер Сити» дома почти гарантированно наигрывает на два-три мяча, а прессинг и характер нынешнего «Сандерленда» позволяют рассчитывать хотя бы на один ответный выстрел. Особенно по мере того, как хозяева будут раскрываться всё сильнее.

Ставка: обе забьют в матче «Манчестер Сити» — «Сандерленд» за 1.94.