Дерби «Салават Юлаев» — «Ак Барс» и проблемный ЦСКА: экспресс на КХЛ

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на всех парусах мчится к декабрьскому перерыву. Однако пока что — игры каждый день. Сегодня, 5 декабря, пройдёт ряд матчей в разных городах. Выбрали пару из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Очередное «зелёное дерби» в Уфе «Салават Юлаев» встречает после обидного поражения со счётом 2:3 от «Шанхайских Драконов» на «СКА Арене», где подвели дисциплина и игра без шайбы. Команду Виктора Козлова всё ещё штормит, но связка Шелдон Ремпал — Девин Броссо и молодёжь во главе с Артуром Фаизовым добавили в этом сезоне огня в атаке. Сзади надеются на Семёна Вязового, который держит процент отражённых бросков на уровне топ-вратарей КХЛ.

«Ак Барс» Анвара Гатиятулина подойдёт к матчу на мощной серии: дома уже повержены СКА, «Шанхайские Драконы» и «Трактор» с общим счётом 14:6. Лидерами снова выступают Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин, полезен Никита Дыняк, подключается к атаке Никита Лямкин. Состав глубокий, команда идёт в верхней части Востока. Хотя не всё идеально с вратарской линией.

Команды играли 3 декабря и едва успеют восстановиться, так что в Уфе логично ждать прагматичное, вязкое дерби без лишнего риска. История тоже подталкивает к «низу»: в 13 из 14 последних встреч в Башкирии забрасывали не больше пяти шайб. При таком раскладе рискнуть победой гостей можно, но аккуратнее выглядит ставка «тотал меньше 5.5 шайбы» за коэффициент 1.70.

Прогноз на матч «Трактор» — ЦСКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 декабря 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» успел показать два лица. Дома команда с Рафаэль-Пьером Рише громила «Шанхайских Драконов» (9:0) и «Сочи» (6:1), впереди «божили» связки Григоренко – Кравцов, Кадейкин – Ливо. Казалось, дела налаживаются. Но на выезде челябинцы посыпались, свежие поражения в матчах с «Ак Барсом» и другими претендентами оголили вечную боль — ворота. Дриджер уже уехал из КХЛ, Мыльников травмирован, и ставка на Шерстнёва и Лозебникова не гарантирует стабильности на дистанции.

У ЦСКА своих забот по горло. Команда Игоря Никитина – девятая на Западе, недавно уступила по буллитам дома «Салавату Юлаеву» и «Торпедо». Лидера-бомбардира Бучельникова в важный момент выбила из обоймы травма, Спронг пропускал матч по тренерскому решению, в лазарете Моисеев и Фатеев, Каменев дисквалифицирован. От состава ждут больше, чем он пока может дать, особенно в атаке.

Челябинская арена обычно тяжёлая для армейцев: в четырёх последних очных встречах дома «Трактор» проиграл лишь раз, а в октябре увёз из Москвы сухие 4:0. Сейчас хозяева выглядят свежее и структурнее при всех вратарских недостатках, их лидеры в порядке, а у ЦСКА разъехался баланс между обороной и нападением. Ждать чуда от гостей рискованно, логичен выбор — победа «Трактора» в матче с учётом ОТ и буллитов.

Экспресс на матчи КХЛ 5 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Салават Юлаев» — «Ак Барс» за 1.70.

тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Салават Юлаев» — «Ак Барс» за 1.70. Ставка 2: победа «Трактора» в матче с ЦСКА за 2.13.

Общий коэффициент: 1.70 х 2.13 = 3.62.